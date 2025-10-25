l Gobierno está a punto de perder el apoyo de Junts. Otra vez, sí. Pero esta vez en serio. No hay vuelta atrás. Eso es: ... como las otras veces. Míriam Nogueras avisó el miércoles de que no tocaba hablar de cambio horario sino de la hora del cambio y Puigdemont convocó a la dirigencia en Perpiñán, como si hubiese llegado la hora del último tango en Madrid. Para demostrar que en Junts están dispuestos a todo, someterán lo acordado a la militancia, que exigirá la cabeza de Pedro Sánchez. O no, claro. Lo que indique la dirección del partido.

La inminencia de unas elecciones anticipadas se vende sin disimulo desde el entorno de Puigdemont, que ya no es asesinado por Sílvia Orriols solo en los sondeos sino también en los vídeos de las redes. Eso abre la posibilidad de que la deriva de Junts vaya del referéndum al ultimátum y del ultimátum al médium para reconectar con un líder como Puigdemont amenazado de extinción, o sea, aún más impredecible.

Aunque, un momento, ¿el médium en esta historia no era un señor salvadoreño del que ya no sabemos nada? Qué poco fuste. Como si Junts y el PSOE pudiesen romper sin que ese hombre levante acta y visite por última vez algún gran restaurante de Ginebra a costa del contribuyente español. «¿Don Santos, no nos acompaña esta vez?», preguntará el mediador si por lo que sea tampoco sigue mucho la actualidad nacional. Su contratación fue otro ultimátum. Como el de la moción de confianza o el del catalán en Europa. Sobre esto hay novedades. Reaccionando a la amenaza de Perpiñán, Exteriores anunció ayer de pronto que comienza un «diálogo bilateral» con Alemania para debelar sus reticencias sobre la oficialidad de las lenguas cooficiales españolas en Europa.

No hace un mes que el canciller Mertz resolvía el asunto en Madrid remitiendo a la inteligencia artificial para ahorrarse líos idiomáticos. Ahora Alemania acepta que el Gobierno venda una negociación al respecto. Impresiona ver toda esa potencia diplomática al servicio de los asuntos existenciales, pero no de los de la nación sino de los de un Gobierno que carece de una mayoría funcional y anda sobrado de lo que hay que tener para sobrevivir mediante un método sin igual: la patada a seguir desprejuiciada y perpetua.

Paquete Picasso

La desaparición de objetos muy valiosos es el fenómeno del momento. La noticia esperanzadora es que estos objetos no siempre desaparecen por la codicia humana. También lo hacen por una fuerza superior: el despiste humano. Ahora sabemos que el Picasso que salió de la casa de su propietario en Granada y nunca llegó a ser expuesto en la Fundación CajaGranada no terminó en el escondite de unos ladrones internacionales o en la mansión de algún magnate sin escrúpulos, sino en el mismo edificio del propietario.

Al parecer, el día del transporte una mujer del edificio se encontró con el cuadro ya embalado y lo metió en su casa, quizá por no dejar ahí abandonado ese paquete tan grande de Amazon, puede que con la intención de avisar cuando pudiese al presidente de la comunidad. El azar quiso que esta mujer sufriese a continuación alguna clase de contratiempo vital que le hizo olvidarse del paquete hasta que pasados los días algo oyó del Picasso desaparecido.

Fue entonces cuando con toda probabilidad pronunció las palabras que en tantas ocasiones se han escuchado sobre la Tierra, la frase imperecedera que, a través de los siglos, precede a muchos de los momentos sonrojantes de la Historia: «Ay madre, a ver si…»