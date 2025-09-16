El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE
Furgón de cola

Tumba del ciclismo

El Gobierno celebra el boicot a una competición deportiva patrocinada por el Gobierno

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:02

Modificando por el lado deportivo la pancarta legendaria, Madrid cambió el domingo el 'No pasarán' por el 'No esprintarán' y la capital no fue la ... tumba del fascismo, pero sí, durante un rato, la del ciclismo. Las protestas contra Israel consiguieron boicotear el final de la Vuelta de un modo muy curioso. El dispositivo policial no pudo evitar la anunciadísima invasión del circuito, los ciclistas terminaron entregándose ellos mismos los trofeos en el parking de un hotel y el ministro de Interior se felicitó por cómo transcurrió todo y les dio la enhorabuena a los policías y a los manifestantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  3. 3

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  4. 4

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  5. 5 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  7. 7 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»
  8. 8 El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura
  9. 9

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  10. 10

    Aburto reconoce que la seguridad es el «gran reto» de Bilbao y «nuestra mayor preocupación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tumba del ciclismo

Tumba del ciclismo