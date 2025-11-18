Truco o maltrato

La noticia del lanzamiento de huevos en Halloween contra la casa de una profesora del instituto de Plentzia ha pasado de las páginas de este ... periódico a la mesa de la consejería de Educación. La viceconsejera Torrealday anunció ayer que se han activado los protocolos antiacoso, se ha abierto una investigación y se ha contactado con la docente para respaldarla y ofrecerle asistencia. Puede parecer demasiado para una gamberrada, pero que cincuenta adolescentes del instituto en el que trabajas, algunos de ellos enmascarados, se reúnan para acosarte en tu propia casa sobrepasa los límites de la broma pesada. Más aún cuando lo llevan haciendo desde hace años y se ha convertido en una especie de tradición que pasa de curso a curso. Todo comenzó al parecer cuando la profesora reconvino a unos jóvenes del pueblo a los que vio molestando a unos vecinos suyos que sufren alguna clase de discapacidad. Desde entonces, algunos alumnos del instituto aprovechan Halloween para hacer algo que se ve en las pelis de terror y los estadounidenses llaman 'egging'. Que el nombre sugiera un deporte idiota no quita para que implique una agresión.

Cuando llega la noche del diablo, contra la casa de la pobre profesora, además de huevos y petardos, se lanzan gritos e insultos. Este año terminó interviniendo la Ertzaintza. Sucedió tres días después de que los adolescentes vascos se manifestaran, concernidos y emocionales, contra el 'bullying' tras el suicidio en Sevilla de una chica de catorce años. Parece que en el instituto de Plentzia hay alumnos que no parecen entender cómo funciona lo de respetar al prójimo y no encontrar en su maltrato una forma de diversión. Por supuesto, también los hay que ayer se manifestaron en el patio del centro para apoyar a su profesora. Aunque su emoción pareció un tanto concernida por que el centro, tras lo de Halloween, haya cancelado el viaje de estudios de cuarto de ESO. «Es la última oportunidad de vivir algo importante con nuestros amigos», exponían ayer estos alumnos en un razonamiento adolescente que fue muy popular en la pandemia. Siempre resulta tierno el intento de los jóvenes por ablandar a la autoridad hablándoles a los viejos, precisamente a ellos, de oportunidades que se extinguen.

A la cara

Además de un cadáver político (uno aforado), Mazón es un estafermo. Se demostró ayer en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso, donde se compitió sin riesgo en propinarle la lanzada más violenta. Para vergüenza de Compromís, la competición quedó al final entre Ione Belarra y Gabriel Rufián, que ganó entre otras razones porque a él sí le ayuda la voz. «Usted es un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata», le dijo «a la cara» el diputado al compareciente. «Ojalá pague con cárcel lo que ha hecho», añadió Rufián, dejando claro que se necesita un tribunal para la imposición de la pena porque del veredicto ya se encarga él. La intervención del portavoz de Esquerra fue ayer muy aplaudida. Funcionó ese razonamiento justiciero: «Por fin alguien…» Han pasado ocho años desde que un Rufián más joven llamase «gánster» en otra comisión a un jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña o blandiese una impresora desde su escaño. Lo que ha ocurrido desde entonces es significativo: el matonismo sigue intacto, pero ahora luce un envoltorio moral. «Mezcla de serrín y estiércol», definió en una ocasión famosa Josep Borrell, con el grupo socialista aplaudiendo puesto en pie.