Exterior del colegio. Yvonne iturgaiz
Furgón de cola

Truco o maltrato

El Gobierno vasco investiga el acoso a la casa de una profesora de Plentzia la noche de Halloween

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:01

La noticia del lanzamiento de huevos en Halloween contra la casa de una profesora del instituto de Plentzia ha pasado de las páginas de este ... periódico a la mesa de la consejería de Educación. La viceconsejera Torrealday anunció ayer que se han activado los protocolos antiacoso, se ha abierto una investigación y se ha contactado con la docente para respaldarla y ofrecerle asistencia. Puede parecer demasiado para una gamberrada, pero que cincuenta adolescentes del instituto en el que trabajas, algunos de ellos enmascarados, se reúnan para acosarte en tu propia casa sobrepasa los límites de la broma pesada. Más aún cuando lo llevan haciendo desde hace años y se ha convertido en una especie de tradición que pasa de curso a curso. Todo comenzó al parecer cuando la profesora reconvino a unos jóvenes del pueblo a los que vio molestando a unos vecinos suyos que sufren alguna clase de discapacidad. Desde entonces, algunos alumnos del instituto aprovechan Halloween para hacer algo que se ve en las pelis de terror y los estadounidenses llaman 'egging'. Que el nombre sugiera un deporte idiota no quita para que implique una agresión.

