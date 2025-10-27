Tiempo detenido

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mazón asegura que, de volver a llover como aquel 29 de octubre, todo volvería a suceder igual

Pablo Martínez Zarracina

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:01

Comenta

El primer aniversario de la dana de Valencia llega según lo previsto. Con la política oscilando entre la incompetencia y la mezquindad, las víctimas denunciando ... el maltrato institucional y la ciudadanía culpando según las encuestas al Govern y al Gobierno central con tanta resignación como ecumenismo. Lo inesperado es tal vez que Carlos Mazón ha comenzado a hablar de sí mismo en tercera persona, gesto que siempre tranquiliza mucho en un gobernante. Como el presidente de la Comunidad Valenciana ahora ya sí da entrevistas, sabemos que, tras la sobremesa extensísima en El Ventorro, aún acompañó a la periodista con la que comió para ofrecerle los informativos de la televisión autonómica hasta un parking cercano. Serían las siete de la tarde. Es en las emergencias y catástrofes donde se ve a los caballeros. La riada estaba en Valencia a punto de llevarse doscientas vidas corriente abajo. Y el presidente estaba por su parte a punto de evaporarse durante cerca de una hora.

