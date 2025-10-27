Tiempo detenido

El primer aniversario de la dana de Valencia llega según lo previsto. Con la política oscilando entre la incompetencia y la mezquindad, las víctimas denunciando ... el maltrato institucional y la ciudadanía culpando según las encuestas al Govern y al Gobierno central con tanta resignación como ecumenismo. Lo inesperado es tal vez que Carlos Mazón ha comenzado a hablar de sí mismo en tercera persona, gesto que siempre tranquiliza mucho en un gobernante. Como el presidente de la Comunidad Valenciana ahora ya sí da entrevistas, sabemos que, tras la sobremesa extensísima en El Ventorro, aún acompañó a la periodista con la que comió para ofrecerle los informativos de la televisión autonómica hasta un parking cercano. Serían las siete de la tarde. Es en las emergencias y catástrofes donde se ve a los caballeros. La riada estaba en Valencia a punto de llevarse doscientas vidas corriente abajo. Y el presidente estaba por su parte a punto de evaporarse durante cerca de una hora.

Ayer Mazón aseguraba en otra entrevista que, si hoy lloviera igual que aquel 29 de octubre, todo volvería a suceder exactamente igual. Se refería a la inacción del Gobierno central en las obras del barranco del Poyo, pero resultaba imposible no imaginárselo garantizando que él volvería irremediablemente a comer durante cuatro horas en El Ventorro con una alerta meteorológica sobre su cabeza. «Presidente, hay muchos muertos», volvería a informarle después un funcionario en su llegada inconcreta al Palau de la Generalitat.

Y volveríamos a ver cómo una tragedia es al instante interpretada por el poder del modo más alejado de la humanidad que pueda imaginarse: como una crisis de comunicación política. Lo siguiente sería volver a ver cómo un presidente que ni por asomo está a la altura de su cargo en unas horas dramáticas se niega a dimitir confiando en que la resistencia, aguantar como sea, a toda costa, es la ideología realmente triunfante en este momento español. Resulta increíble y corrosivo: un año después, ahí sigue Mazón anunciando remodelaciones de gabinete y dejando caer que ha pensado en presentarse a la reelección. Detrás de él, como ausente de su propio liderazgo, Alberto Núñez Feijóo da clases de regeneración después de la riada.

La guerra en paz

La gira de Trump por Asia comenzó del mejor modo posible: con el presidente de los Estados Unidos respondiendo a un baile de bienvenida en Malasia desplegando sus propios pasos prohibidos. Después, Trump asistió muy satisfecho a la escenificación de la paz entre Tailandia y Camboya. Otra más. «He terminado con ocho guerras en ocho meses», presumió. «Me encanta hacerlo. No debería decir que es un pasatiempo, porque es mucho más serio…» Transformado repentinamente en un experto en mediación internacional, concretamente en el mejor de todos los tiempos, Trump no esquivó la explicación teórica y reveló que Tailandia y Camboya se habían ido a la guerra con muchísimo respeto mutuo. «Se caen muy bien», aseguró.

No como en Oriente Medio o en Ucrania, donde hay mucho odio. Putin y Zelenski, por ejemplo, se tienen «mucha mala sangre». Y así Donald Trump tiene mucho más difícil conseguir la paz. Conviene por tanto que los países entren en guerra teniéndose respeto y simpatía, siendo prácticamente aliados, socios, prácticamente hermanos. Matarse, o sea, pero llevándose bien. Y la verdad es que la idea, a su manera, es irrebatible. Cómo no se le habrá ocurrido a nadie antes.