Teoría psiquiátrica

Comenta Compartir

Una semana después de comenzar a preguntarle a su gente qué le pasa a Putin, Trump cree haberlo entendido: Putin está loco. La inclemencia de ... la época no tiene solo que ver con que suframos las certezas del hombre más poderoso del planeta, sino también con que soportemos sus procesos deductivos. Hace cuatro días, Trump informó en privado a los líderes europeos de que Putin no quiere la paz. Imagínense la sorpresa de Macron, a quien Putin le negó en persona que fuese a invadir Ucrania quince días antes de la invasión. Poco después llegaron las matanzas de Bucha e Irpín. Todos vimos las imágenes. Sagacísimo y veloz, Trump sospecha ahora que Putin no está matando solo a soldados sino «a mucha gente innecesariamente».

Lo peor es que es evidente que Putin no está loco. Por eso ver a Trump incurrir en teorías patológicas es tranquilizador como entrar en la consulta de tu psiquiatra y encontrártelo vestido de Napoleón en Austerlitz. Horas después de informar al mundo de que Putin no rige, Trump felicitó a sus ciudadanos el Día de los Caídos sin mencionar a los veteranos pero incluyendo «a los miserables que han pasado los últimos cuatro años intentando destruir nuestro país». Se refería a los jueces que quieren que los delincuentes sigan violando y asesinando, o sea, a «los monstruos que quieren que nuestro país vaya al infierno». Con una mezcla de paciencia y finura que tal vez sea resultado del correctivo reciente de Brigitte, Macron intenta reordenar el tablero del único modo posible: aquel en que el inquilino de la Casa Blanca sigue pensando que es un genio. Así que ha salido a hacer como que no puede admitirse que Putin le mienta al gigante de la Casa Blanca. Mientras tanto, en otra exhibición de 'tiki-taka' cínico, gélido y pasivo-agresivo, y tras lanzar sobre Ucrania los bombardeos más intensos desde que comenzó la invasión, el Kremlin le agradeció ayer a Trump el gran esfuerzo que está haciendo por la paz y atribuyó sus palabras ofensivas a «la carga emocional» que están soportando todos. Lo hizo concretamente el portavoz Peskov, con su aspecto de exagente del KGB reconvertido en hipnotizador en las veladas del crucero 'Bella Kalinka', una fantasía ártica por los fiordos levemente radioactivos de Severomorsk. Extremadura Después de la comedia Miguel Ángel Gallardo dejará de presidir la Diputación de Badajoz el viernes, una semana después de asegurar que tardaría meses en hacerlo para no irse «de manera precipitada». Sí, es el mismo Miguel Ángel Gallardo que aseguró que no se iría al Parlamento autonómico y de repente saltó en esa dirección para agarrarse al aforamiento como quien salta a un bote salvavidas en medio del naufragio. El naufragio es la apertura de juicio oral en el misterioso caso del hermano del presidente y el conservatorio de Badajoz. Una vez aforado, Gallardo anunció ayer que le propone al PP la supresión de los aforamientos. Lo hizo con todo el cuajo y con cada uno de los gestitos. Sin dejarse una sola modulación de político profesional en la tonada. Su intervención fue una especie de broma ofensiva, pero el límite de que un político sea indistinguible de un cómico realizando la parodia de un político ya se ha sobrepasado. Y tras la indignación y el estupor, puede que solo quede ya la valoración puramente técnica. «Sí, señor, mucho nivel», te decías ayer viendo a Gallardo denunciar, serio y pomposo, la «cacería» desatada contra él por la derecha y la extrema derecha. «Un fenómeno», seguías pensando. «Claramente ministrable».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión