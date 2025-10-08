El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE
Furgón de cola

Teoría del efectivo

El Gobierno insiste en que los sobres con dinero son la cosa más normal del mundo

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:02

Pedro Sánchez intervino ayer en Vitoria en la Cumbre Global Alianza para el Gobierno Abierto y habló de ética pública y lucha contra la corrupción (« ... no como hacen algunos»), más o menos al tiempo que sus portavoces en el Gobierno y en el Parlamento insistían en que lo del secretario de organización recibiendo sobres con efectivo en la sede del partido es normalísimo. Algo que se hace en todas las empresas. Patxi López aseguró que «incluso» en el Congreso y el Senado, instituciones de las que no se tardó en saber que los gastos los pagan mediante transferencias bancarias, o sea, como la inmensa mayoría de las empresas: dejando todo el rastro posible.

