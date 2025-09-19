El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE
Furgón de cola

Tambores de guerra

Da la sensación de que el país avanza hacia el choque entre los 'millenials' y los 'boomers'

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:02

Tampoco es fácil estar a la altura de los tiempos e identificar la fractura social que sí va a funcionar. Si me preguntan, antes que ... por la territorial o la ideológica, apuesto por la generacional. Mis razones son de peso: la situación me recuerda a la guerra del cerdo de Bioy y los bandos implicados tienen nombres imponentes, como de civilizaciones extraterrestres enfrentadas en un conflicto sideral. Está fraguándose en el país la guerra entre los 'millenials' y los 'boomers'. Jóvenes contra viejos. La causa no es moral sino económica. Y cristaliza en datos: los menores de 45 años tienen hoy la mitad de patrimonio que sus padres a su edad; la pensión media de los mayores de 65 es mayor que el sueldo medio de los menores de 35; los mayores de 75 poseen más del 20% de la riqueza del país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  3. 3 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  4. 4

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  5. 5

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  6. 6 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  7. 7 El gesto de Martinelli, uno de los goleadores del Arsenal, con un pequeño hincha del Athletic
  8. 8

    Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»
  9. 9 La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno
  10. 10

    Así es el plan de paz de Tony Blair para Gaza que apoya Trump

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tambores de guerra

Tambores de guerra