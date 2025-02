Saluditos nazis

El transcurso de la Conferencia Política de Acción Conservadora en Washington afianza la idea de que con Trump regresa el sentido común. Por eso hemos ... visto a Elon Musk empuñando la motosierra que le regaló un Javier Milei que se maquilla ya como la mismísima Luna de Méliès. Y hemos visto a Nigel Farage denunciando con ese gesto suyo risueño y boquiabierto, como de hora feliz psicodélica, que el Reino Unido, tras el Brexit que él mismo impulsó, es un lugar empobrecido en el que te meten en la cárcel (precisamente) si abres la boca. Incluso se vio ayer en la CPAC a Steve Bannon terminar un discurso haciendo con toda la intención lo que la prensa británica, siempre exigente en la precisión de lo grotesco, define como «un saludo nazi rapidito». Aun siendo rapidito, a Jordan Bardella, el joven delfín de Marine Le Pen, le dio tiempo a cancelar su intervención y largarse de allí. Cuando superas el 35% del voto en las encuestas, no necesitas poner tu suerte en manos de un chiflado ni acercarte a Trump como a un franquiciador exitoso. Sí lo necesita Santiago Abascal, que se fue a Washington y consiguió una foto con Elon Musk. Vox parecía un partido desorientado, pero ha encontrado el rumbo. Consiste en apostarlo todo a un amo imprevisible y foráneo. De modo que ahora el problema en Murcia y Albacete es sobre todo el infierno 'woke' y la españolidad auténtica, soberana y antiglobalista consiste en flipar con un sudafricano multimillonario que fabrica coches eléctricos en China y planea hacer de la humanidad una especie interplanetaria.

Que no se me olvide que entre los políticos extranjeros peregrinados a Washington está también Liz Truss, la primera ministra británica que al final sí duró menos que una lechuga del Telco. Los autodenominados patriotas europeos componen un grupo insólito. A la extravagancia de promover una internacional de ultranacionalistas le suman ahora el entreguismo a un magnate extranjero que ve el mundo como un tablero de Monopoly y a los países europeos como adversarios fácilmente debilitables. Ayer por la noche se celebró en la CPAC una cena en memoria de Ronald Reagan. Ojalá en los brindis alguien le explicase al fantasma del 40º presidente el sentido final de ganar la Guerra Fría: conseguir que Rusia prevaleciese.

Podemos Justicia feminista

Juan Carlos Monedero niega las acusaciones de acoso sexual y emplaza a Podemos a aclarar por qué se le apartó del partido. En Podemos aseguran que se le apartó por las denuncias de acoso sexual, pero que no se dijo nada para proteger a las víctimas. Será fallo mío, pero ese lema nunca lo escuché: «Hermana, aquí está tu manada: todas calladas». A continuación, en lugar de explicar por qué a Monedero se le pudo apartar de los actos (que tampoco) pero no de la militancia, en Podemos atacan a Sumar, denuncian la justicia machista y «asquerosa» y señalan las conspiraciones contra ellos, que son poderosísimas pero al año de fundarse tenían setenta diputados y a los cinco años estaban en el Gobierno. La reacción de Belarra y Montero es asombrosa: aseguran que no miraron hacia otro lado mientras se habla de denuncias contra Monedero ya en 2016 y afloran tuits de la época en la que supuestamente se tomaban medidas contra el fundador en los que la secretaria general se dirige a él con corazoncitos. Ayer Monedero aseguró que no se esconde y que, cuando se aclare todo, él dará explicaciones. La razón por la que necesitaremos sus explicaciones cuando todo esté claro es en principio inexplicable.