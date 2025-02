Ritmo de la tarde

Las cosas cambian: es una ley permanente. Una que queda sometida a otro principio fundamental: en realidad, tampoco cambian tanto las cosas. El resumen es que con frecuencia las cosas cambian sobre todo de nombre. De ese modo ahora se llama 'tardeo' a lo que ... antes se llamó vermú o café 'torero'. A veces se lo llamó sencillamente 'liarse'. Consistía en salir de casa el sábado a mediodía a tomar algo con intenciones no beligerantes y en alargar el aperitivo hasta bien entrada la madrugada de un modo feroz, inexplicable y catastrófico. Cierto que el vermú torero implicaba algo de impremeditación y fatalismo. En el 'tardeo', en cambio, todo es más bien sensato y está muy bien organizado. En las ciudades se han constituido rutas 'ad hoc', la gente reserva en los sitios de moda para combinar la gastronomía con el alterne y en las salas y discotecas se programan sesiones que aspiran a que prenda lo que hace un tiempo era imposible: la fiebre del sábado más bien por la tarde.

El envejecimiento de la sociedad y la extensión de la primera juventud hasta los cincuenta o sesenta años explican entre otras cosas el éxito del 'tardeo'. En ciudades como Bilbao y Vitoria la hostelería está encontrando en el formato una alternativa rentable a las noches semidesiertas. En nuestra sociedad es el poder adquisitivo lo que a la mediana edad le abre las puertas de la eterna juventud. Yo me obligo por principio a estar a favor de cualquier variación festiva, aunque me pregunto dónde estarán los jóvenes, los jóvenes de verdad, los que no tienen aún contratados seguros de vida y planes de pensiones. Tradicionalmente eran ellos los dueños de las ciudades cuando llegaban las noches del fin de semana. Puede que ahora esos jóvenes, los pocos que hay, estén en casa espeluznados viendo cómo sus mayores se arreglan el sábado para salir de juerga a las doce del mediodía.

La gran ventaja del nuevo formato -resulta asombroso cómo todo el mundo coincide en esto- consiste en no llegar a casa muy tarde y en poder así aprovechar el domingo. Lo entiendo, pero creo que lo impugno. Impugno por ese lado el 'tardeo'. Antes salías de un garito con las primeras luces del domingo y el día lo aprovechabas de inmediato yéndote de 'afters', bares o polígonos. Se llamaba 'mañaneo'.

Osakidetza Acopio de médicos

A Osakidetza le faltan médicos de familia y pediatras. Unos 180. En los próximos tres años van a faltar más porque se jubilan 500 médicos de Atención Primaria. Imagino que la buena noticia es que a Osakidetza las jubilaciones de su propio personal ya no parecen pillarle por sorpresa. Lo malo es todo lo demás. Los médicos no se generan espontáneamente y lo que urge no es contratar unos cuantos sino hacer acopio. Por eso el consejero de Salud, además de ampliar las plazas MIR, quiere retrasar jubilaciones, agilizar homologaciones de títulos extranjeros y poner a trabajar en verano a los residentes de último año. De todo ello necesita hablar con la ministra de Sanidad y le ha enviado una carta. Yo imagino que estas cartas que se envían las instituciones serán en realidad mensajes instantáneos. Lo digo porque hay prisa. Y la reacción de un país al que le faltan médicos de un modo endémico está siendo llamativa. Recuerdo el testimonio en estas páginas de una médico argentina a la que en el ministerio estaban volviendo loca para convalidar su título. Cuando protestó porque, después de años de trámites y silencio, le pedían un papel que ya había entregado, en el ministerio se disculparon diciendo que les faltaban funcionarios.