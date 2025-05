El ascenso de Leire Díez a la primera línea de la política nacional ha sido fulgurante. La prueba está en que la fijación de su ... nombre, tan trastocable, ha necesitado apenas cinco días. Ni Laura ni Díaz. Ya no. Leire Díez. Es con Chávez y Chaves con los que yo me sigo haciendo un lío. Ayer, la presunta fontanera de Ferraz y repentina periodista de investigación reapareció en un grupo de WhatsApp del partido en Cantabria y aseguró estar muy tranquila. «Las cloacas mediáticas son mucho más profundas de lo que parecen», anunció. Y se mostró deseosa de que el partido la llame pronto por lo del expediente, para poder «explicar y mostrar la investigación» que está llevando a cabo y demostrar su «complejidad e importancia».

El periodismo vive un gran momento. Parece que Leire Díez se ha hecho pasar durante años por una militante letal y trepadora, o sea, por una militante con proyección, para poder investigar una de esas tramas de corrupción que estremecen a un país. Es la sofisticación de su trabajo por el lado de la infiltración lo que hace que en las famosas grabaciones parezca ofrecer favores gubernamentales a cambio de información contra los mandos policiales que investigan la corrupción en el entorno del Gobierno. El PSOE insistió ayer en la tesis de la cacería y el «montaje mediático-policial» y secundó la hipótesis alucinante de que Díez es algo así como una investigadora 'freelance'. Lo hizo de un modo curioso: dejando abierta la posibilidad de que estemos ante Oriana Fallaci o ante el Pequeño Nicolás, según convenga a medida que avancen los acontecimientos. Yo ya solo leo las entradas del viejo blog de Leire Díez y atesoro frases de importancia. «Pocas cosas hay que una tenga más propias que los principios», por ejemplo. O esta otra: «No me busquéis para las urdimbres ni para retorcidas teorías, no me intentéis convencer de teorías que el tiempo se empeña en volver en contra como un boomerang». Díez no habrá escrito ni el prólogo de su investigación y tiene al PSOE a dos pasos de denunciar donde Iker Jiménez la conspiración judeomasónica y al PP gritando «¡mafia!» como un turista borracho en Corleone. Es la periodista más influyente de España. Le ha costado cinco días. Se ven venir el Pulitzer y la serie de HBO. Desde aquí.

TVE Insalvables

Un día después de que José Pablo López asegurase en el Congreso que iba a tener paciencia con 'La familia de la tele', el programa que reproduce en la tele pública el submundo de 'Sálvame', llegó el anuncio: a partir del lunes, el espacio recorta drásticamente su duración. Asistimos a la crónica a plazos de una muerte anunciada. Lo que sorprende en realidad son los términos en los que se habla del fenómeno. La paciencia el director de RTVE la requería para que mejorasen las audiencias paupérrimas. Y ha sido por ese flanco, por el de las audiencias, por donde las críticas a 'La familia de la tele' parecen haberse tornado demoledoras. Sin embargo, el programa podría haber reventado los audímetros y seguiría siendo un material incompatible con una televisión que se supone un servicio público. La rápida agonía de 'La familia de la tele' demuestra en el fondo que el plan consistía en convocar grandes masas para disponer de ellas. Hay algo esencialmente tramposo en todos estos intentos por volver 'petarda' a la cadena pública. Un buen ejemplo es el modo en que a la eurovisiva Melody se la encumbró primero y se la pisotea después, siendo ambos movimientos igualmente espurios, mezquinos e interesados.