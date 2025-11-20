Reparar docentes

La consejera de Educación dijo ayer que el acoso a la profesora del instituto de Plentzia interpela a toda la sociedad. También que la docente ... merece una reparación. Tiene razón. En ambas cosas. Otra cosa es que ese acoso haya llegado a la Fiscalía convertido en una tradición, una especie de costumbre festiva entre adolescentes de la zona. Si la sociedad merece ahora ser interpelada, tal vez merezca antes alguna explicación por parte de las instituciones educativas y políticas. Ir año tras año en grupos de cincuenta a lanzar huevos y piedras, entre gritos e insultos, a la casa de una persona no parece algo que pueda pasar desapercibido. Menos aún en pueblos pequeños como Plentzia y el vecino Gorliz. Sin embargo, hasta que el asunto no ha terminado en la Fiscalía y en las páginas de este periódico, la iniciativa para ponerse con las reparaciones parece haber sido entre discreta e inexistente. Dicho de otro modo: la reparación va a llegar cuando el espíritu de la profesora, puede que su paciencia e incluso su vocación, están ya más que abollados.

«El reto es que los alumnos, que son los ciudadanos del futuro, actúen de forma responsable», teorizó ayer la consejera Pedrosa. O sea, que el reto es que los ciudadanos del futuro no se maltraten entre ellos, ni tampoco a quienes intentan educarles. A ese respecto, hay otra denuncia en la Fiscalía de Menores. Un profesor de Santurtzi ha denunciado a un grupo de estudiantes por sacarle fotos y distribuirlas transformadas en memes y 'stickers'. En el instituto les piden ahora a los padres que los menores dejen el móvil en casa. Cabe suponer que antes se lo habrán pedido a los alumnos. La consejera de Educación apeló ayer al papel de las familias. Y siguió teniendo razón. También dijo que la profesora de Plentzia, con la que ha tratado estos días, es una educadora excelente. Se intuía en la carta de denuncia que envió al XL Semanal. Estaba redactada con inusual corrección y apelaba a esa idea clásica que va desde Platón hasta Rousseau y define la educación como el proceso por el que se ayuda a los jóvenes a buscar en su interior aquello en lo que quieren convertirse. De todas las opciones posibles, convertirse en un matón entre un grupo de matones está entre las peores imaginables.

Cuentas claras

Tras largas décadas de servicio público, no es raro que nuestros políticos presenten declaraciones de bienes franciscanas. El 50% de un pisito hipotecado, dos mil euros en la cuenta y un R-18 de 1992 que ha debido de salir espectacular de motor. Son declaraciones que se pretenden ejemplares y resultan inquietantes. Para haber acumulado tan exiguo patrimonio tras una vida adscrito al erario, hay que funcionar como Keith Richards. Se encuentra mucha más sinceridad en el gesto de Gustavo Petro, que, para demostrarle a Trump que no cobra del narco, ha hecho públicas sus cuentas personales, que incluyen compras en Gucci y Prada y algún que otro gastillo menor en sitios como el Menage Strip Club de Lisboa. El extracto de la tarjeta presidencial ha causado mucha polémica en Colombia, pero el razonamiento de Petro es imbatible: «¿Acaso ven que gasto más de lo que ingreso por mi trabajo y mis libros?» Hay quien incluso ha rastreado esas cuentas en busca del rastro de una supuesta afición de Petro por las drogas. Imagino que pensando que los traficantes cobran todos con tarjeta y ofrecen ventajosos planes de fidelización mediante los que acumulas puntos intercambiables después por maletas, edredones y minipimers.