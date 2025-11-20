El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Furgón de cola

Reparar docentes

Un nuevo caso de acoso llega a la Fiscalía y la consejera Pedrosa apela a la sociedad

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:00

La consejera de Educación dijo ayer que el acoso a la profesora del instituto de Plentzia interpela a toda la sociedad. También que la docente ... merece una reparación. Tiene razón. En ambas cosas. Otra cosa es que ese acoso haya llegado a la Fiscalía convertido en una tradición, una especie de costumbre festiva entre adolescentes de la zona. Si la sociedad merece ahora ser interpelada, tal vez merezca antes alguna explicación por parte de las instituciones educativas y políticas. Ir año tras año en grupos de cincuenta a lanzar huevos y piedras, entre gritos e insultos, a la casa de una persona no parece algo que pueda pasar desapercibido. Menos aún en pueblos pequeños como Plentzia y el vecino Gorliz. Sin embargo, hasta que el asunto no ha terminado en la Fiscalía y en las páginas de este periódico, la iniciativa para ponerse con las reparaciones parece haber sido entre discreta e inexistente. Dicho de otro modo: la reparación va a llegar cuando el espíritu de la profesora, puede que su paciencia e incluso su vocación, están ya más que abollados.

