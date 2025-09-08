El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos niñas cruzan la calle con su madre para dirigirse a la entrada de la escuela. AFP
Regreso a las aulas

Profesores y alumnos vuelven hoy a clase con las agendas rebosantes de desafíos

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:03

El comienzo del curso escolar tiene sus tradiciones inamovibles. Una de ellas establece que el lehendakari visite un centro e interactúe con los estudiantes. Es ... una incursión arriesgada, pero imagino que en los centros seleccionan entre sus alumnos a los mejores especímenes para que el líder político se lleve una buena impresión y pueda seguir diciendo lo de que los jóvenes son lo más valioso que tiene el país y también lo de que estamos ante la generación mejor preparada de la historia. Otra de las tradiciones del comienzo del curso consiste en que el estamento docente le traslade a la sociedad los desafíos que asumen. Parece que los de este año tienen que ver por un lado con las pantallas y la inteligencia artificial y por otro con la salud mental e incluso emocional de los alumnos. Hace unos años lo que preocupaba era que los profesores estuviesen quemados y deprimidos, pero el problema ha debido abordarse con eficacia porque ahora también están deprimidos los alumnos, con la diferencia de que ellos no están quemados sino ansiosos.

