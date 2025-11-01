El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 31 de octubre
Albares reconoce el dolor y la injusticia de la conquista y Sheinbaum celebra el «primer paso» EFE
Furgón de cola

Pretéritos y palmadas

Albares reconoce el dolor y la injusticia de la conquista y Sheinbaum celebra el «primer paso»

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

El ministro de Exteriores se disculpó ayer con México. No porque él haya hecho nada malo. Por la conquista. Bueno, en realidad tampoco se disculpó. « ... Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios», dijo Albares, probablemente pensando que, habiendo pretéritos perfectos compuestos, no iba él a utilizar uno simple, que lógicamente será peor. A continuación, lo lamentó. ¿El tiempo verbal? No, el dolor. Y la injusticia. Fue un gesto medido en un discurso pronunciado en la sede del Cervantes durante la inauguración de una importante muestra de arte de mujeres indígenas mexicanas. Lástima que el acto no funcionase como una terapia de grupo, con la emotividad reaccionando en cadena, porque Luis García Montero podría haber pedido la palabra a continuación para disculparse con el presidente de la Real Academia: «Santiago, que yo también lo siento mucho… Y que te quiero».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  3. 3

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  4. 4

    El incendio de Güeñes se reactiva por el viento tras haber quemado ya 10 hectáreas
  5. 5

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  6. 6 ¿Por qué se ha teñido el cielo de fucsia en Bizkaia?
  7. 7

    Los vecinos de Marzana, «aliviados» por el cierre de las terrazas: «No estamos en contra de los bares, solo pedimos poder descansar»
  8. 8

    La nueva parada del tranvía entre Santutxu y La Peña se construirá el año que viene
  9. 9

    ¿Qué es el Comando Vermelho y por qué tiene tanto poder en Río de Janeiro?
  10. 10 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pretéritos y palmadas

Pretéritos y palmadas