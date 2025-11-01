Pretéritos y palmadas

El ministro de Exteriores se disculpó ayer con México. No porque él haya hecho nada malo. Por la conquista. Bueno, en realidad tampoco se disculpó. « ... Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios», dijo Albares, probablemente pensando que, habiendo pretéritos perfectos compuestos, no iba él a utilizar uno simple, que lógicamente será peor. A continuación, lo lamentó. ¿El tiempo verbal? No, el dolor. Y la injusticia. Fue un gesto medido en un discurso pronunciado en la sede del Cervantes durante la inauguración de una importante muestra de arte de mujeres indígenas mexicanas. Lástima que el acto no funcionase como una terapia de grupo, con la emotividad reaccionando en cadena, porque Luis García Montero podría haber pedido la palabra a continuación para disculparse con el presidente de la Real Academia: «Santiago, que yo también lo siento mucho… Y que te quiero».

Resumiendo: el mensaje conciliador fue solo para México. Y a mí me parece que estuvo bien, porque al país hermano lo que haga falta, y porque en América hubo dolor, hubo injusticia y hubo de todo. Menuda aventura fue aquella. Otra cosa es que sirva de algo disculparse frente a gobernantes populistas que con el enemigo exterior hacen malabares y utilizan el indigenismo como coartada. Ayer la doctora Sheinbaum celebró el gesto español como «un primer paso». O sea, que se exigirá el segundo. Y el tercero. La presidenta también hizo algo que no pudo gustarle más a Albares: en lugar de ministro, le llamó «canciller». Y, en fin, así continúa lo nuestro con México. Que el choque es del todo artificial lo demostró ayer en el Cervantes el mismo embajador mexicano, que, al parecer, soltó un «¡Que viva México y que viva España!» a dos pasos de pedir que entrase el mariachi y el tequila para sus cuates gachupines. Otra forma de entender exactamente lo que ocurre es observar cómo lo de ayer va a generar su polémica estrictamente nacional. En un libro magnífico titulado 'Imperio mío', Óscar Calavia señala que en España la memoria de la conquista oscila entre los golpes de pecho y las palmadas en la espalda, pero con una anomalía ergonómica: los golpes de pecho se dan siempre en el pecho de otros, mientras que las palmadas se dan en la propia espalda.

Pactos en la oscuridad

Influidos con toda probabilidad por la cercanía de la noche de Halloween, Bildu calificó ayer el acuerdo alcanzado por PNV, PSE y PP para que Mikel Mancisidor sea el nuevo Ararteko como un «pacto oscuro». Ojalá hubiesen apostado del todo por la emulación del monólogo de Vincent Price en 'Thriller': «La oscuridad cae sobre la tierra y Mikel Mancisidor se acerca». De fondo, aullidos y carcajadas de ultratumba. Lo que no termina de quedar claro es si en Bildu la oscuridad se la encuentran exactamente al candidato, a la inclusión del PP en el pacto o a que ese pacto implique contrapartidas secretas. Puede que sea todo a la vez. A Mancisidor la izquierda abertzale le encuentra al parecer deficientes la neutralidad y el nivel de euskera. Son más o menos las deficiencias que le encontraban a Manu Lezertua en 2015, cuando votaron en contra de su nombramiento. En 2021, en cambio, la reelección de Lezertua les pareció idónea y votaron a favor. ¿La razón? Que el candidato trataba de «poner luz en la oscuridad de las vulneraciones de los derechos humanos». No soy yo un experto en Arartekos, pero da la sensación de que Mancisidor, para ganarse la simpatía de Bildu, debe centrarse, por alguna razón, en lo lumínico.