Polis de Nueva York

Veinte años después de advertir en 'La pelota vasca' sobre los peligros del rock americano, las hamburguesas y eso de mirar Internet en lugar de ... mirar montes vascos, Arnaldo Otegi anunció ayer que hay que copiarle a Zohran Mamdani los planes para cambiar el modelo policial de Nueva York. Lo reconozco: no me lo esperaba. Hasta dónde debe de estar Otegi de mirar montañas para haber terminado fijándose en un burgués de Queens que anima a los Knicks y le daba al hip hop, lo que, al cambio, desengañémonos, convierte a Mamdani en alguien del primer Podemos camino de su lidia y muerte en Vistalegre.

Tampoco está mal que Otegi los modelos para la Ertzaintza los busque en un cuerpo con 34.000 agentes desplegados en una ciudad (Gotham) en la que en 2024, un buen año, hubo 377 homicidios. Por cierto, los planes de Mamdani no parecen tener que ver con violencia política recreativa, uno de nuestros fuertes, sino con que la gente con problemas mentales que atraviesa una crisis vea llegar antes a un psicólogo que a dos enormes polis irlandeses que ya han desenfundado.

Para el futuro de la Ertzaintza, Otegi no solo se fija en Nueva York. También ha detectado que en las series nórdicas los agentes no sacan todo el rato la pistola. A la espera de que el líder de Bildu pille alguna noche en algún canal 'Minority Report' y convoque al día siguiente una rueda de prensa urgente, se entiende la idea. Bildu quiere agentes dialogantes y en contacto con la comunidad. Como cualquiera. Pocas cosas le vienen mejor a una policía democrática que la fiscalización constante y el esclarecimiento de los casos en los que la autoridad avasalle a la ciudadanía. Lo que parece olvidar Otegi es que la policía nórdica responde a las sociedades nórdicas. Y la Ertzaintza lo hace a la sociedad vasca, que sigue esperando que Bildu haga alguna reflexión de peso sobre su responsabilidad en peculiaridades delictivas como la facilidad con la que en nuestras calles florecen las capuchas y empiezan a romperse cosas. Otegi aseguró ayer que la izquierda abertzale no odia a la Ertzaintza, con lo que esos ladridos que en ocasiones se escuchan a su paso tal vez deban de interpretarse por el lado, tan contemporáneo, del amor superior a las mascotas.

Fin de partida

Coincidiendo casualmente con la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que establece que la prisión preventiva de Junqueras, Turull y Sánchez no vulneró sus derechos políticos, Junts convocó ayer una rueda de prensa en el Congreso. Lo que hizo en ella Míriam Nogueras -puede que estrenando gafas como Pedro Sánchez en el Senado- fue dar la legislatura por terminada. Sucedió diez días después de que Puigdemont diese la legislatura por terminada en Perpiñán, con lo que la sorpresa, en fin, tampoco fue monumental. Nogueras, eso sí, concretó que Junts va a bloquear la totalidad de las iniciativas que el Gobierno tramita en el Congreso. Con algunas excepciones, como el decreto de la ELA, por razones obvias, y la ley de atención al cliente, por razones más obvias aún relacionadas con el catalán y los 'call centers'. Junts habló ayer de «game over». Y el Gobierno reaccionó asegurando que la legislatura es viable e insistiendo en lo de la mano tendida y en lo de sudar la camiseta dialogando sin descanso. Falta menos para que alguien le señale al Gobierno que está dialogando él solo y para que el Gobierno responda del único modo posible cuando todo es una huida hacia adelante: «Pues más mérito aún».