Polis de Nueva York

Otegi busca inspiración para la Ertzaintza en la series nórdicas y en Zohran Mamdani

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Veinte años después de advertir en 'La pelota vasca' sobre los peligros del rock americano, las hamburguesas y eso de mirar Internet en lugar de ... mirar montes vascos, Arnaldo Otegi anunció ayer que hay que copiarle a Zohran Mamdani los planes para cambiar el modelo policial de Nueva York. Lo reconozco: no me lo esperaba. Hasta dónde debe de estar Otegi de mirar montañas para haber terminado fijándose en un burgués de Queens que anima a los Knicks y le daba al hip hop, lo que, al cambio, desengañémonos, convierte a Mamdani en alguien del primer Podemos camino de su lidia y muerte en Vistalegre.

