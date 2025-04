Peregrino hillbilly

El Papa no ofició misa el Domingo de Resurrección, pero pudo saludar a los feligreses en San Pedro y dar la bendición 'Urbi et Orbi' ... desde el balcón de la Basílica. Apareció en silla de ruedas y sin oxígeno. Aunque débil, su voz sonó menos apurada que en otras ocasiones tras su larga hospitalización. La prueba de que Francisco mejora es que ayer recibió a JD Vance en la residencia de Santa Marta. Las imágenes muestran a un político deferente y a un Bergoglio circunspecto. «¿Eres tú, Lucifer?», parece preguntarle el Papa con la mirada a su invitado.

Hay que tener en cuenta que Vance es muy alto, tiene los ojos azules y unas pestañas tan tupidas y enigmáticas que el uso de 'eyeliner' es desde hace tiempo un rumor en Washington. También es alguien que blasona de católico. Estudioso de San Agustín, presume de conversión y de haber sido bautizado hace seis años bajo la influencia de un dominico medievalista de Cincinnati y de Peter Thiel, fundador de PayPal y profeta en Silicon Valley de las nuevas tecnoverdades reveladas. Entre ellas, que el Anticristo llegará prometiendo remedios contra la inteligencia artificial.

Una de las novedades más llamativas de Trump 2.0 es el fervor religioso. Incluso el presidente cree que se salvó del atentado en Pensilvania por intercesión divina y lanza ahora mensajes a la cristiandad como si no hubiese dedicado su vida a la construcción de casinos sino a la de catedrales. En semejante Babilonia de tiburones, populistas y oligarcas, JD Vance representa la ortodoxia católica y hasta le hemos visto justificar las deportaciones masivas en base al 'ordo amoris'. Ayer no lo mencionó porque no será lo mismo tirarte el folio escolástico en Fox News que hacerlo en Roma ante el Sumo Pontífice y a escasos metros de la tumba de Ratzinger. En su momento, Francisco pareció responder personalmente a Vance citando a Pío XII en una carta a los obispos de EE UU: para la Iglesia, todos los migrantes son la familia de Nazaret huyendo en el exilio «de la ira de un rey impío». Ayer en su mensaje de Pascua el Papa recordó a la «martirizada Ucrania». Lo hizo poco después de despedir a JD Vance, el tribuno que firmó personalmente el comienzo del martirio de Zelenski en el Despacho Oval.

PNV Gasero tribal

Un fallo en el 'teleprompter' retrasó ayer el discurso de Imanol Pradales en el Aberri Eguna, pero a mí me pareció que el lehendakari comenzaba con la mayor brillantez, aludiendo sin previo aviso y en términos de hermandad al planeta Melmac -el de Alf, el extraterrestre-, lo que a todas luces tenía un gran peso político, al llegar la mención, no solo en el día de la patria vasca, sino en un momento histórico en el que a los vascos les gustan muchísimo los gatos. Lo entendí todo mal, claro. Pradales habló en realidad de los indios micmac, tribu algonquina de Nueva Escocia que llegó a establecer hace siglos un pidgin con los arrantzales. Lo hizo para referirse en realidad a Aitor Esteban, que es como se sabe el experto en naciones indígenas del partido, pero incluyendo en el homenaje a Andoni Ortuzar. «¡Has sido el gran jefe de la tribu jeltzale!», le gritó Pradales a Ortuzar elevando el tono de ese modo que antecede a los aplausos. Y a continuación cambió la imagen: «¡Has llevado con pulso firme el timón del gasero vasco!» ¿El gasero? Puede que estemos ante una novedad histórica en la bicefalia del PNV. A falta de confirmación, las historias coloristas y las metáforas arriesgadas parecen a partir de ahora en manos del lehendakari.