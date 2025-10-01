El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miembros del ejército asisten a una reunión convocada por el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Quantico, Virginia. Reuters
Furgón de cola

Paz y guerreros

Trump trata de apagar los incendios exteriores mientras no deja de avivar los interiores

Pablo Martínez Zarracina

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:02

La geopolítica es complicada. Tanto, que este martes supimos antes lo que pensaba Yolanda Díaz del plan de Trump para Gaza que lo que pensaban ... en Gaza. O lo que piensan al menos en Hamás, milicia terrorista al mando de la Franja que «se inclina» por aceptar el plan. Yolanda Díaz cree en cambio que es una farsa inaceptable. En el Gobierno aseguran que la iniciativa de Trump es una buena noticia y que no tienen ningún desacuerdo al respecto. ¿Y la vicepresidenta? Esta es una de esas ocasiones en las que el Gobierno parece a punto de romper la cuarta pared: «Es vicepresidenta, pero de mentirijillas».

