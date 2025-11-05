El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Parálisis y presupuesto

El rector Bengoetxea le exige al Gobierno vasco respeto institucional y mucha más financiación

Pablo Martínez Zarracina

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:16

Las tradiciones sostienen a las sociedades y en el País Vasco teníamos una inamovible por el lado universitario. Consistía en que, llegada la apertura del ... nuevo curso, el rector o rectora de la UPV o EHU le recordaba en su discurso al lehendakari lo de la financiación. A continuación, lo que hacía el lehendakari era recordarle a los vascos y las vascas el esfuerzo presupuestario que su Gobierno ya hacía por la UPV y la EHU y el papel decisivo, fundamental, que la universidad, etc. La llegada de Joxerramon Bengoetxea al rectorado de la UPV/EHU ha alterado esta tradición, que imagino milenaria como todas las nuestras. En la apertura del curso, el nuevo rector habló sobre todo de Palestina. Y no fue hasta hace unos días cuando pareció centrarse en las cuentas, lo que desembocó en una comparecencia urgente para anunciar que el incremento presupuestario anunciado por el Gobierno vasco no es real y condena la universidad a la parálisis y al colapso. Resumiendo: hace falta más del doble de financiación.

