Mordidas y movidas

La UCO relaciona la trama del ex secretario de Organización del PSOE con el amaño de obra pública

Pablo Martínez Zarracina

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:02

incuenta años después de la muerte de Franco, la transversalidad en España no adopta la forma de abrazos de Genovés sino de informes de la ... UCO. Ayer a primera hora, la unidad de investigación de la Guardia Civil detuvo al presidente popular de la Diputación de Almería por otro caso relacionado con el 'bisnes' de las mascarillas en lo peor de la pandemia. Y a media mañana se conoció un informe sobre Servinabar y Acciona que sitúa a Santos Cerdán, ex secretario de Organización socialista, cobrando mordidas del 2% por el amaño de obra pública.

