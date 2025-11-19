Mordidas y movidas

incuenta años después de la muerte de Franco, la transversalidad en España no adopta la forma de abrazos de Genovés sino de informes de la ... UCO. Ayer a primera hora, la unidad de investigación de la Guardia Civil detuvo al presidente popular de la Diputación de Almería por otro caso relacionado con el 'bisnes' de las mascarillas en lo peor de la pandemia. Y a media mañana se conoció un informe sobre Servinabar y Acciona que sitúa a Santos Cerdán, ex secretario de Organización socialista, cobrando mordidas del 2% por el amaño de obra pública.

Al ser la España democrática muy sensible a las nacionalidades históricas, el informe también muestra a Santos Cerdán señalando a Koldo algunos nombramientos que había que hacer en el Gobierno por indicación del PNV tras la moción de censura de 2018. Recordarán que se nos dijo que aquella moción era regeneradora. Pues cada vez parece más probable que lo fuese en términos estrictamente tecnológicos: la implementación inmediata, diligentísima, casi automática, de un nuevo sistema operativo del chanchullo.

Por supuesto, los informes que emite la UCO deben tomarse con prudencia, respetando la presunción de inocencia de todo el mundo y sin querer llevarse por delante al teniente coronel a cargo de la unidad que realiza la investigación. La que ahora profundiza en los negocios de la trama de Cerdán, Ábalos y Koldo no olvida aportar los detalles pintorescos que mantienen siempre nuestros casos de corrupción pegados a la tradición, entre Quevedo y Rafael Azcona. De ese modo sabemos que a Paqui, la mujer de Cerdán, la conocían todas las dependientas de El Corte Inglés por lo mucho que gastaba y que Cerdán y el CEO de Acciona Construcción, de los infinitos locales hosteleros de Malasaña, escogían para verse y hablar de sus cosas precisamente 'El Penta'. Es el bar legendario de la Movida que se menciona en 'La chica de ayer'. Pasando a la crónica musical, anotaré que el himno de Nacha Pop apareció como single en 1980. La cara B de aquel disco era un rock anfetamínico e incitador en principio mucho más adecuado para ilustrar la relación entre partidos, empresas y obra pública en nuestro país: 'Nadie puede parar'.

Denuncia estelar

Como cualquiera, yo confiaba en que el primer delito cometido fuera del planeta del que nos ocuparíamos tendría lugar en una nave espacial, pero lo llevaría a cabo un alienígena. En concreto, un parásito xenomorfo adulto, muy violento y algo babeante que preguntaría con insistencia por Sigourney Weaver. Por desgracia, tenemos cierta tendencia a adelantarnos. Me refiero a los humanos. Y el divorcio complicado, con hijo pequeño de por medio, entre la astronauta Anne McClain y su pareja, una exmilitar llamada Summer Worden, ha puesto a un juez a investigar un acceso irregular, en plan espionaje, a la cuenta bancaria de Worden desde la Estación Espacial Internacional. Sí, yo también he pensado en el empleado del banco. El susto que debió de llevarse al detectar el acceso a una cuenta desde la termosfera. Al final, la acusación de Worden ha demostrado ser una artimaña: ella había dado permiso a su exmujer para revisar la cuenta, incluso desde el espacio. De modo que el delito se cometió en la Tierra y tuvo que ver con una denuncia falsa. Felizmente divorciada, la astronauta McClain sigue con sus misiones a cuatrocientos kilómetros del planeta. Las opciones para el alienígena continúan intactas.