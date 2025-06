Mordidas y anécdotas

Mi momento favorito de la sesión de control fue cuando un Pedro Sánchez molesto, airado, casi furioso le dijo a Gabriel Rufián que de la ... corrupción de sus dos últimos secretarios de Organización solo hay indicios y le exigió que no elevase la anécdota a categoría. Casi al mismo tiempo, se manifestaba ante el país la categoría kantiana, o sea, el predicado ontológico: la amiga que estaba con Ábalos cuando la UCO registró su casa de Valencia, la joven 'modelo' que intentó escabullir un disco duro, resultaba ser una actriz porno. Ayer también se supo que Santos Cerdán tenía la mitad de las participaciones de una de las empresas involucradas en la trama de mordidas. La Guardia Civil encontró documentación al respecto en la casa de Elorrio de un empresario misterioso apellidado Egurrola. Dejando a un lado la mediterraneidad de Ábalos, la corrupción que hace tambalearse al Gobierno tiene una clara impronta vasconavarra.

También tiene un tamaño por descubrir. Una sola cosa se saca en claro del día de ayer: todo el mundo parece convencido de que lo que queda por salir es mucho y muy grave. No sería raro que fuese también de algún modo transversal. Los empresarios que en los audios incautados se refieren a los partidos como 'ganaderías' tienen pinta de ser toreros largos y lidiar todos los encastes. Eso no impide que las mordidas se hayan cobrado en las alturas del PSOE y que la identificación de Pedro Sánchez con la corrupción sea tal que ni sus socios quieren fotos con él. Sí las quieren en Bildu, y hasta sonríen, como si ahora fuesen ellos quienes pueden blanquear. Debe de ser mucha la necesidad para soportar la admonición de Mertxe Aizpurua: «Presidente, nos preocupa la ética pública». Es solo un detalle, pero indica cómo la supervivencia del Gobierno implica la destrucción del partido.

El manual de resistencia es ya un poema kamikaze y ni se sabe qué llegaremos a ver. Ojalá una leve variación en la aritmética parlamentaria haga que, para esquivar una moción de censura originada por el 'caso Ábalos', el Gobierno necesite el voto del diputado Ábalos. Atendiendo a la categoría y no a la anécdota, veríamos entonces cómo entra en juego una amnistía futura que esta vez no se negociaría tanto en Waterloo como en el Night Club Napoleón.

Osakidetza Horario de verano

Llega el verano y a los consejeros de Salud se les nota con ganas de trasladar indicaciones a la ciudadanía: «Intenten no enfermar con lo bien que se está en la playa». Imagino que es el lehendakari quien detiene al consejero cuando lo ve preguntando por cómo va lo del mensaje de Navidad. El verano supone para Osakidetza un puzle complicado. La escasez de médicos y enfermeras sigue siendo la misma, pero hay que encontrar el modo de hacer compatible el descanso de la plantilla con el mantenimiento del servicio. El modo de hacerlo es conocido: reducir horarios en los centros de salud, cerrar camas en los hospitales y aplazar cirugías. El desafío consiste en que las molestias no sean excesivas y la atención a los problemas serios siga siendo idónea. Aunque todo depende mucho de qué y cuánto te duela, el ciudadano entiende que los profesionales que se van de vacaciones merecen un descanso mientras los que se quedan merecen no trabajar con la presión de la medicina de guerra. El ciudadano, en fin, sabe que es mejor no ponerse malo en verano. Por las razones simples relacionadas con la vida sobre la Tierra y por las enrevesadas que tienen que ver con los servicios públicos en las sociedades avanzadas.