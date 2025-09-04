El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miembros de la Milicia Bolivariana y simpatizantes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, participan en una ceremonia de izamiento de la bandera de los Escuadrones Comunitarios para la Defensa Integral de la Nación, en Caracas. AFP
Momento caribeño

El régimen de Maduro relaciona el ataque a una lancha que salió de sus costas con la inteligencia artificial

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:01

La situación internacional ya era lo suficientemente peliaguda, pero faltaba el momento caribeño. Como si la realidad nos la estuviese diseñando un guionista de serie ... B y el Trump contra Maduro fuese una opción imposible de desperdiciar, igual que lo fue el King Kong contra Godzilla. Todo comenzó con el despliegue de la Armada estadounidense en el Caribe: destructores, buques militares y un submarino de propulsión nuclear frente a las costas de Venezuela. Más de cuatro mil soldados. Una millonada de dólares al día. Incluso hubo quien fantaseó con la invasión de Panamá en el 89. Cuando el martes se supo que el Ejército estadounidense destruía en aguas internacionales lo que comenzó siendo un buque y terminó siendo una narcolancha con once tripulantes fue complicado no abrir mucho los ojos. En una rueda de prensa en la que, tras demasiados días sin aparecer, Trump tenía al país pendiente sobre todo de si seguía vivo, el presidente explicó a su modo lo sucedido: «Muchas cosas salen de Venezuela, así que eliminamos el barco».

