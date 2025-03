Modelo presidencial

Tampoco pensamos verlo nunca: el jardín sur de la Casa Blanca transformado en un concesionario de Tesla. Y el presidente de los Estados Unidos comprándose ... frente a las cámaras un Model S de color 'ultra rojo' y comentándoles a los periodistas las virtudes del vehículo y las opciones de financiación. No han pasado tres meses desde que ese mismo presidente juró el cargo anunciando entre otras cosas el fin del 'Green New Deal' y la revocación del mandato del coche eléctrico en cumplimiento de un «compromiso sagrado con nuestros grandes trabajadores de la automoción».

Como se sabe, Tesla tiene unos precios incompatibles con los trabajadores y una gigafactoría en China. Lo que tiene Donald Trump es un superpoder para salir indemne de toda contradicción mediante un mecanismo de confusión masiva: anular previamente la noción misma de realidad. La noticia es que ese poder no parece transmisible y a Elon Musk ya le pasa factura haberse convertido en 'primer colega' presidencial. Al menos por el lado de los coches. Tras un comienzo de mandato pacífico como un terremoto, las acciones de Tesla caen y la marca es señalada incluso con violencia. En cierto modo, Musk se ha puesto contra sus clientes, que nunca fueron los elegíacos 'hillbillies' de JD Vance, sino gente más bien cosmopolita y tecnológica preocupada por el medio ambiente. Suena a demócrata. O a europeo poco amigo del matonismo y las injerencias a favor de partidos de extrema derecha.

«Los dos hombres más poderosos de Estados Unidos se han vuelto locos», resumía ayer Paul Krugman. La pregunta en realidad es cuánto van a aguantar juntos esos dos hombres, que son también los más megalómanos de Estados Unidos, si las cosas se complican. Uno de ellos es experto en exprimir socios, romper alianzas y señalar como enemigos a los amigos. Por ahora Trump celebra a Musk como asesor áulico con barra libre de influencia, acceso a datos sensibles y derecho al parecer al marketing presidencial si sus empresas caen en Bolsa. Los gritos de «¿pero qué hacéis, idiotas?» deben de provenir del Capitolio, concretamente de la estatua a punto de cobrar vida de James Madison: el pobre padre fundador que se preocupó de blindar el orden constitucional contra la influencia de los oligarcas.

Senado Amigas complejas

El PP cita en la comisión de investigación del 'caso Koldo' a las «cuatro amigas» del exministro Ábalos que al parecer fueron colocadas a dedo en empresas públicas. ¿Desde cuándo son cuatro? Ni idea, pero es cómo preguntarte desde cuándo el siglo XXI también nos lo dirige Mariano Ozores. Los títulos de las películas surgen solos porque los nombres de las empresas acentúan el vodevil. Jésicca en Tragsatec e Ineco. Claudia y Andrea en Logirail. Nicole en Emfesa. Una de las amigas de Ábalos era Miss Asturias. Otra de las mujeres, además de amiga, era al parecer novia de Ábalos y no me refiero a Jéssica, con quien el exministro ya aclaró que vivió «una situación difícil, anómala y por lo tanto compleja», o sea, «una relación como las que tienen normalmente todas las personas». ¿Cómo de multitudinarias serán las plantillas de Tragsatec e Ineco si todas las personas tienen normalmente colocadas allí a las amigas complejas? Los hechos son por supuesto escandalosos, pero la comisión de investigación se anticipa insoportable. Entre otras cosas, porque el PP es incapaz de no redundar y recrearse en lo que no necesita la menor connotación. De verdad que hay cosas que es mucho mejor dejárselas a un juez.