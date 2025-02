Mediación espacial

El verificador salvadoreño y residente en Ginebra que se necesita para intermediar entre el PSOE y Junts publicó ayer un comunicado instando a Junts a ... retirar la cuestión de confianza a Pedro Sánchez que llega mañana al Congreso. En términos diplomáticos, la situación es de extrema complejidad. Se nota porque el mediador salvadoreño residente en Ginebra el comunicado lo firma en Cartagena de Indias. Y eso que el viernes estaba en Suiza. Se reunió allí con representantes de Junts y PSOE. Bueno, se reunió. Al ser el doctor Francisco Galindo un mediador de primera, él no te monta una reunión sino una «sesión del espacio de negociación y mediación internacional». El espacio es la clave. Como en '2001'. El mediador le advierte a Junts del riesgo de ruptura precisamente espacial «ante el escenario que se abre en relación con los temas más sensibles».

Se lo traduzco por si no domina las relaciones internacionales entre partidos nacionales. El verificador le dice a Junts algo así: «No rompas el espacio que te abro el escenario». ¿Por qué? Porque hay avances ¿Cuáles? Esto sí que lo detalla Galindo en el comunicado: «Avances que mi función de verificador me impide de revelar (sic) pero no de conocer (más sic)». En la firma de sus artículos en la prensa de su país nuestro mediador no oculta su relación con las bellas artes: «fue jurado del premio literario 'Le Prix des Ambassadeurs' en París, Francia».

Es todo tan limpio y transparente que ignoramos si el emplazamiento público a Junts es una coacción o una pista de aterrizaje. Los de Puigdemont deciden hoy si retiran una moción de confianza que fue una cesión del PSOE para salvar el último decreto ómnibus. El verificador fue por su parte una cesión para obtener la investidura. Y así podemos retroceder hasta la cesión mitocondrial, que respecto a Junts, se originó la noche del 23-J cuando Pedro Sánchez se aferró a un plural suicida: «Somos más». Asistimos desde entonces a una sucesión de intercambios agónicos, amnistía incluida, que, eso sí, presenta profundas, asombrosas, devastadoras propiedades anestésicas. Ya ni sorprende que un particular salvadoreño le tutele los debates al Parlamento español, no se sabe si desde Suiza o si desde Colombia. Las instituciones son lo que nos va a salvar de la ultraderecha.

Francisco Fontanerías vaticanas

El Papa cumple diez días de internamiento en la policlínica Gemelli. La incertidumbre es grande. Francisco tiene ochenta y ocho años y una neumonía bilateral. Tras el empeoramiento del sábado, ayer por la mañana también necesitó oxígeno. Sin embargo, el Vaticano trasladó un mensaje en el que el Pontífice agradecía mucho el afecto e informaba de que continúa su hospitalización con confianza. Un mensaje, por tanto, tranquilizador. Sobre todo, si se compara con su alternativa: el Vaticano informando de que Francisco está intentando por todos los medios escapar del hospital. Como la renuncia de Benedicto XVI en 2013 estableció la posibilidad de que un Papa dé un paso atrás si le fallan las fuerzas, comienzan a surgir perfiles de papables. El espectáculo es conocido pero no deja de asombrar: el Espíritu manifestándose a través de las complejísimas fontanerías vaticanas. Las quinielas son en cualquier caso precipitadas. Un error. Lo que pasa es que ya tengo candidato. Y es buenísimo. Lars Anders Arborelius, obispo de Estocolmo, exfraile y pieza ganada al luteranismo. Lo importante, por supuesto, es el apellido. El papa Arborelius. Ni cónclave haría falta. Fumata blanca exprés. Arborelius por aclamación.