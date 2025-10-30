Mazón presente

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE
Carlos Mazón es increpado en el homenaje de Estado a las víctimas de la dana

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:09

El homenaje de Estado a las víctimas de la dana de Valencia coincidió este miércoles con una alerta roja de la Aemet en Huelva y ... con la lluvia causando el caos en Sevilla. Fue como si la naturaleza quisiese recordar lo de escupir hacia arriba dejando claro lo que ella puede hacer hacia abajo. En Valencia, sin embargo, no llovió y las autoridades del Estado se reunieron con las familias de las víctimas para honrar la memoria de los 237 muertos de hace un año. Retransmitidos en directo con una voracidad extraña, los primeros encuentros entre las autoridades entre sí y entre estas y las familias arrojaron verdaderos tratados inquietantes de lenguaje no verbal. Pasando al lenguaje verbal, la dignidad de los familiares que tomaron la palabra en el homenaje fue tal que consiguió anular por unos minutos la gelidez futurista de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un escenario imponente para cualquier cosa menos para el recuerdo de una tragedia.

