El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 3 de noviembre

Mazón dimitió

El presidente popular deja su cargo sin olvidar recordar que Pedro Sánchez es mala persona

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

Carlos Mazón anunció ayer su dimisión de un modo originalísimo: sin pronunciar la palabra 'dimisión' y dejando claro que la responsabilidad última de lo ocurrido ... en la riada de hace un año es de los demás. En su comparecencia, Mazón recordó brevemente a las víctimas de la catástrofe y reconoció algunos errores personales, entre ellos el de haber sido demasiado ingenuo. Debe de ser por eso, por ingenuidad, por lo que ahora va a conservar su acta de diputado y el consiguiente aforamiento. Supuestamente abrumado por una clase de responsabilidad que le acompañará «toda la vida» y que le hace ya «no poder más», Mazón se despidió definiéndose como un hombre que se equivocó y teniendo tiempo para insinuar que Pedro Sánchez es, en cambio, mala persona. La peculiar consistencia de su discurso también se advirtió cuando el 'president' se refirió al «sublime impacto» de la riada, lo que hizo pensar en un asesor con la cabeza ya en otra cosa buscando en el ordenador un sinónimo de 'extraordinario'. Como se ve, lo de dimitir de un modo sincero, breve y humano no se contempló. En otro momento impagable, Mazón les recordó a los valencianos que su Gobierno había suprimido el impuesto de sucesiones. Se conoce que, mientras hacía cajas, el asesor de antes no le vio el menor problema a mencionar la testamentaría ventajosa dos párrafos después de los 229 muertos. Desde luego, al ya 'expresident' de la Comunidad Valenciana hay que agradecerle al menos el ejemplo: es exactamente así, de este modo tan vulgar e inexorable, como se viene abajo una figura política cuando pierde por completo el armazón de la credibilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  4. 4 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  5. 5 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  6. 6

    Metro Bilbao encargará sus nuevos trenes a finales de este año y costarán «entre 700 y 800 millones»
  7. 7

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  8. 8

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  9. 9 Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  10. 10

    Es imposible gestionar peor la salida de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mazón dimitió

Mazón dimitió