Furgón de cola

Marcar los tiempos

El Gobierno recupera el fin del cambio de hora, pero no elige entre el horario de invierno y el de verano

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Martes, 21 de octubre 2025, 00:01

El capote gubernamental abriéndose frente a la opinión pública comienza a ser un clásico de los lunes por la mañana. No han dado las nueve ... y está ahí, subiendo y bajando, oscilando hipnótico, fascinante, incitador. «Eje, opinión pública… ¡Eje!», parece oírse antes del toque final e irresistible, pero es difícil saberlo si en tu cabeza todo exige acometer. Vamos allá. Pedro Sánchez -que ahora viste trajes de tres piezas sin corbata, como si el tren de Dublín acabase de dejarle en Innisfree- se apareció ayer a primera hora en redes para anunciar algo urgente: vamos a proponerle a la UE el fin de los cambios de hora. «Yo ya no le veo el sentido», decía en el vídeo el presidente antes de confirmarlo: para esto cuenta también con el respaldo de «La Ciencia».

