El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La ministra Diana Morant.
Furgón de cola

La joya y el atraco

El CNIO lleva sus cuentas a la Fiscalía entre despidos y denuncias de contratos irregulares

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

Hasta hace un año, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas era una de esas cosas de las que podías ignorarlo todo mientras te sentías lejanamente ... orgulloso. ¡La joya de la ciencia española! Por desgracia, la metáfora no remite ya a la excelencia sino al atraco. Y así se resume el deterioro de la institución. Comenzamos a saber de él cuando el enfrentamiento entre María Blasco, directora científica, y Juan Arroyo, director gerente, pasó de los pasillos a los medios, adquiriendo la naturaleza inconfundible de una guerra suicida en un entorno de privilegio. El fuego cruzado tomó forma de filtraciones escandalosas y denuncias por chanchullos y acosos laborales mientras afloraban noticias preocupantes en términos de estricta lucha contra el cáncer. Por ejemplo, que en el gran centro nacional de investigación los investigadores no disponían de microscópicos confocales con los que investigar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  3. 3 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  4. 4

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  5. 5 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  6. 6

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  7. 7 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»
  8. 8

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor
  9. 9

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  10. 10 La violencia vicaria se cobra la vida de tres menores, entre ellos una bilbaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La joya y el atraco

La joya y el atraco