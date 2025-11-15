Incendiar el vecindario

Las intenciones de Estados Unidos en el Caribe siguen siendo un misterio. La novedad es que el misterio pinta cada vez peor. El propio nombre ... de la operación anunciada en X por el impar Pete Hegseth, 'Lanza del sur', suena muy mal. En inglés hace pensar en un subgénero musical con mucho banjo, arpa de boca y tractores en llamas. Al menos, la coherencia estilística debe reconocerse. Recuerden que el secretario de Defensa, que prefiere ser llamado secretario de la Guerra, lleva tatuada, entre otras muchas cosas, una bandera estadounidense cuya última franja es un fusil de asalto. Donald Trump, el hombre que lo eligió para el puesto, cree que este año le han robado el Nobel de la Paz. Desde entonces está llenando el Caribe de tropas y destruyendo lanchas con misiles a pleno capricho.

Los muertos son ya más de setenta y cinco y la Casa Blanca explica que eran narcotraficantes y que sus frías ejecuciones extrajudiciales no son asesinatos porque se está librando una guerra contra la droga. Pete Hegseth -que, de todos los versículos del Nuevo Testamento, se ha tatuado uno en el que aparece una espada- acaba de delimitar el campo de batalla: «El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos y lo defenderemos».

Exactamente: es el mismo vecindario que Trump 2.0 lleva nueve meses intentando abandonar a su suerte. La defensa implica ahora que el portaaviones 'Gerald Ford' se aproxime a las costas de Venezuela. Como es difícil no tomarse en serio al buque de guerra más grande del ejército estadounidense, el régimen de Maduro reacciona poniendo a los jóvenes a jurar que darán la vida por el socialismo mientras con toda probabilidad los jerarcas están poniendo a salvo sus fortunas.

Nada justifica sin embargo que excusas estupefacientes amparen una intervención unilateral y violenta en Venezuela. Con su aspecto de relaciones públicas de una discoteca de Vorkutá frecuentada solo por mineros y en la que los cortes de luz mejoran el ambiente, el portavoz del Kremlin Peskov expresó ayer el deseo de que en el Caribe «todo se haga acorde con el derecho internacional». Su maestría evitando que le dé la risa es ya tan impresionante que yo le noté a punto de rematar: «Lo que no se puede en esta vida es andar por ahí invadiendo países como salvajes».