Incendiar el vecindario

Los planes de Trump en Venezuela involucran ya al portaaviones más grande del ejército

Pablo Martínez Zarracina

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:01

Las intenciones de Estados Unidos en el Caribe siguen siendo un misterio. La novedad es que el misterio pinta cada vez peor. El propio nombre ... de la operación anunciada en X por el impar Pete Hegseth, 'Lanza del sur', suena muy mal. En inglés hace pensar en un subgénero musical con mucho banjo, arpa de boca y tractores en llamas. Al menos, la coherencia estilística debe reconocerse. Recuerden que el secretario de Defensa, que prefiere ser llamado secretario de la Guerra, lleva tatuada, entre otras muchas cosas, una bandera estadounidense cuya última franja es un fusil de asalto. Donald Trump, el hombre que lo eligió para el puesto, cree que este año le han robado el Nobel de la Paz. Desde entonces está llenando el Caribe de tropas y destruyendo lanchas con misiles a pleno capricho.

