Impuesto y pedagogía

Hace una semana, la vicepresidenta segunda del Gobierno volvió tras el Consejo de Ministros sobre esa teoría suya que al Ejecutivo no le atribuye el principio de colegialidad sino el de mancomunidad. «Es así desde Roma», explicó Yolanda Díaz, que tiene una dimensión teórica que ... es directamente la Cuarta Dimensión. Sin embargo, puede que ayer todo se aclarase precisamente tras el Consejo de Ministros en el que se anunció la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Visiblemente molesta, Yolanda Díaz informó al país de que la noticia de que Hacienda iba a hacer tributar por el IRPF a los beneficiarios de la subida del SMI la había conocido por los medios. Y añadió que con la ministra de Hacienda no solo había estado frente a frente en el Consejo de Ministros sino también en una reunión previa. Y no le dijo ni palabra. La mancomunidad del Gobierno parece ser por tanto que la vicepresidenta primera no hable con la vicepresidenta segunda. Y que ambas sepan que la vicepresidenta segunda no va a dejar el Gobierno bajo ningún concepto.

Si los líos entre el PSOE y sus socios no son nuevos, Pilar Alegría y Yolanda Díaz escenificaron ayer un choque de un modo nunca visto: en directo y en Moncloa. Además del papelón, les dio a las dos por hacer pedagogía. Entre miradas asesinas y apostillas llenas de intención. Díaz recordó que lo de subir impuestos se les hace a los de arriba y Alegría que los impuestos van a los servicios públicos. Solo la falta de corazón del gremio periodístico explica que ningún compañero solicitase el micro y les pidiese a las ministras que por favor no se enfadasen. «Aunque no nos compete a nosotros, si esta iniciativa llega al Congreso de los Diputados va a contar con la anuencia de Sumar», dijo Yolanda Díaz en una de esas respuestas suyas que son como una rotonda llena de tráfico en un país extranjero. Se entendió lo que quiso decir algo después, cuando Sumar anunció una propuesta de ley para que la subida del SMI no tribute en el IRPF. Antes del Consejo de Ministros, Feijóo había exigido precisamente eso. De modo que se vislumbra en el Parlamento una nueva situación disparatada: el partido mayoritario de la Cámara y el partido minoritario del Gobierno tumbándole una medida tributaria a lo que se supone que sigue siendo el Gobierno. Rubiales Juicio final Parecía que la frase de la sexta jornada del juicio contra Luis Rubiales iba a ser esta del expresidente de la Federación: «Yo me comí a besos a un montón de futbolistas». Piensen en futbolistas masculinos y en momentos de gran éxito deportivo. Sin embargo, la frase del día llegó después y la dijo el juez como quien lanza una señal de socorro: «Vamos a dar por finalizado el día de hoy porque me tienen agotado». Sucedió tras otra jornada llena de interrogatorios erráticos y reiterativos. A la fiscal yo le anoté esta pregunta dirigida a Rubiales: «Según usted, ¿no manipuló a todo su entorno para obtener el fin que usted quería, que era mantener su presidencia que desgraciadamente, ehhh, no fuimos capaces, el fútbol español, de ello, y tuvo que ser la FIFA la que le echó a usted?» Medio segundo tardó el juez en interrumpirla con una sucesión de resoplidos: «Vamos ya, no ya, nooo, es que…». Como Rubiales tendió a responder a las preguntas con la verborrea del personaje público encantado de escucharse, el juez, recostado en su silla entre el heroísmo y el martirio, también tuvo que cortarle acogiéndose esta vez a la jurisprudencia escatológica: «Es que si nos da un mitin cada vez nos podemos tirar aquí hasta el juicio final».

