Identidad y diseño

La UPV/EHU va a dejar de ser UPV para ser solamente EHU. Va a dejar de serlo en el plano simbólico, o sea, en ... la identidad visual, corporativa. Lo que viene siendo la marca. El nombre oficial de la universidad seguirá siendo el original, en los dos idiomas oficiales, pero no al parecer por cuestiones relacionadas con la oficialidad sino porque cambiarlo conlleva mucho lío jurídico. El nuevo equipo rector de la UPV explica que se trata de modernizar y mejorar la imagen. Y no hay duda de que un diseño simple funciona mejor, mientras que las dobles denominaciones son una pesadilla tipográfica. El nuevo equipo rector habla también de evitar confusiones. Como se sabe, la Universidad del País Vasco le calcó en su día las siglas a la Universidad Politécnica de Valencia y eso lleva a equívocos en el mundo académico. Si no lo entiendo mal, la UPV le está abriendo un camino al país. A partir de ahora, mandarán la estética y la claridad. Y habrá que tratar por todos los medios de evitar la fealdad y las repeticiones innecesarias. Se impone, por tanto, la eficacia comunicativa.

En el mundo real las confusiones con Valencia no son tantas porque la Universidad Politécnica no utiliza sus siglas como marca y porque la voz popular mediterránea a su UPV la llama por lo general «la Poli». Entre nosotros, en cambio, la sigla se hizo acrónimo, o sea, palabra y el nuevo rector ya ha dicho alguna vez que aspira a que «la ehacheu» sustituya a «la upeuve» también en español. Incluso sin tener en cuenta la cuestión consonántica, no parece sencillo. Una cosa es que las identidades se diseñen pagando lo necesario y otra distinta que las costumbres se corrijan del mismo modo. En esta reinvención de la marca de la UPV que prescindirá de la UPV, otra cosa que va a cambiarse es el color corporativo. Se ha escogido un «verde vibrante» que tendrá que competir en la paleta cromática del país con los verdes de Bildu, el PNV e Iberdrola y que, según parece, incide en lo identitario porque hablará de «nuestro paisaje, nuestra tierra y nuestra cultura». Lo bueno de las metáforas es que el color corporativo podría seguir siendo negro y hablar del mineral de nuestros montes, la noche milenaria en la que se forjó nuestra alma vasca y la salsa de nuestros txipirones.

Badajoz Gallardísimo

La jueza que lleva el caso de la presunta colocación a dedo del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz ha abierto juicio oral contra David Sánchez, el presidente Gallardo y otras nueve personas. Lo ha hecho como una centella, reaccionando de un modo inquietante al movimiento no menos inquietante de Miguel Ángel Gallardo, que anunció que dejaba de presidir la Diputación para pasarse al Parlamento autonómico, donde aguarda un aforamiento a su nombre. Aforarse es algo que hasta ayer Gallardo presumía de no necesitar. Ahora lo explica como el resultado de un «proceso de escucha» y lo justifica con aquello de Feijóo yéndose al Senado para confrontar con Sánchez. Más fascinante que un posible enchufe laboral es el espectáculo de un político capaz de contradecirse al máximo nivel y de aferrarse al aforamiento obligando a una compañera a abandonar su escaño y a otros cuatro a no sustituirla. Ayer se supo que Gallardo, en adelante Gallardísimo, no dejará su cargo porque el PSOE ha perfeccionado el código ético, dispensando de la dimisión a quien termine en el banquillo, pero por la persecución de la ultraderecha. Es, por supuesto, el propio PSOE el que determina quién es la ultraderecha.