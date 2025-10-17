El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Huelga lejana

La causa palestina es también un espejo en el que reflejarse de un modo ventajista y aplastante

Pablo Martínez Zarracina

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:00

El consejero de Seguridad situó ayer a grupos involucrados en los altercados del Día de la Hispanidad participando en la huelga propalestina del miércoles. «La ... Falange», pensé automáticamente. Bueno, qué sé yo: en Falange denunciaron el sionismo tras el pogromo del 7-O, describen a Nasser como un admirador de José Antonio y acusaron a Abascal de alta traición cuando se reunió con Netanyahu. Para el conflicto árabe-israelí, Falange reserva un lema sofisticado: «Palestina para los palestinos y España para los españoles». Tan innegable como la carnicería de Gaza es que Palestina funciona como un espejo en el que reflejarse de un modo ventajista y aplastante. «De pueblo dividido a pueblo dividido, de pueblo negado a pueblo negado», tuiteó Arnaldo Otegi el mismo miércoles, con las fotos de las manis multitudinarias recién hechas: «Palestina y Euskal Herria reivindicamos nuestro derecho a ser Estado».

