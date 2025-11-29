Hermanas y presuntas

Se habla mucho de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pero cuidado con la unidad que se ocupe del control de monjas. La ... UMO, tal vez. Lo digo porque no debe haber hoy en España trama más compleja, interminable y desquiciada que la que protagonizan las monjas de Belorado. Su propensión al chanchullo y la confusión, su amor por el desacato, son inigualables. De hecho, de tan aficionadas como son estas monjas a los cismas y los obispos extravagantes, ni siquiera sabemos ya a qué iglesia pertenecen. Tampoco cómo van sus complejos asuntos inmobiliarios, que apuntan siempre a ventas millonarias y terminan con denuncias, juicios y desahucios. Las monjas se entregan a ellos con una actitud cándida, jovial, tintineante, como de estar a punto de recibir en sus brazos a Pablito Calvo. Y con unos abogados a los que la ferocidad se les advierte a kilómetros. Por si faltara algo, ahora a Sor Isabel de la Trinidad y a Sor Paloma las detuvo la Guardia Civil el jueves por un asunto relacionado con la venta irregular de patrimonio religioso. Antigüedades. La jueza las puso ayer en libertad, puede que al no terminar de tener claro cuál era cuál. Además de todo, las monjas de Belorado van siempre en grupo y resultan indistinguibles.

Aprovechando lo de las antigüedades, los agentes intentaron también liberar a unas hermanas ancianas que desde hace meses no sabemos si están retenidas o felicísimas en la comunidad de Belorado. No lo consiguieron, probablemente porque los de operaciones especiales no se vieron capaces. En lo que solo puede entenderse como un movimiento evasivo, el Papa León XIV se fue ayer a Turquía a resolver con el patriarca de Constantinopla los flecos dejados por el Concilio de Nicea en 1300. «Vamos a ocuparnos de lo sencillo», debió de decirse el pobre Prevost al conocer las noticias que llegaban desde España. Después vería las imágenes. Menudas imágenes. La Guardia Civil entrando en los conventos de Orduña y Belorado, midiendo custodias con escalas forenses, destapando crucifijos antiguos cubiertos con colchas de paramecios e iluminando con la linterna a un San Antonio que parecía levantar los brazos, pero no en plan extático, sino por prudencia elemental ante la autoridad armada.

Gernika Las visitas

El presidente del PNV valoró el acto de ayer en Gernika justo antes de que el acto tuviese lugar. De ese modo, a Aitor Esteban le pareció muy bien que el presidente de Alemania viniese a pedir perdón, aunque tampoco parece que hiciese eso exactamente, y le pareció muy mal que Felipe VI solo viniese a acompañarle. «Falta algo», valoró Esteban entonces, como paladeando la visita del Rey y haciéndole el análisis organoléptico. Lo que al parecer faltó, además del perdón, fue que trajese algo. ¿Vino? ¿Unas pastas? No, no: algo por el lado del reconocimiento nacional. Luego el presidente del PNV pasó a la argumentación histórica, como si hiciese falta, y explicó que, mientras que el presidente alemán no tiene nada que ver con el régimen nazi, en España el franquismo, amigo mío, está en el aire. Lo cierto es que fue llamativo porque cerrabas los ojos y notabas algo nuevo, como si la voz ancestral fuese de repente la de Pablo Iglesias (Turrión). Imagino que a Bildu debió de gustarle incluso más. Me refiero a que Aitor Esteban pueda haber venido de Madrid en tiempos tan convulsos para el PNV con el objetivo de convertirse nada menos que el último soldado vasco que muere en la arena de Vista Alegre II.