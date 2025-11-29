El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hermanas y presuntas

La Guardia Civil involucra a las monjas cismáticas en una trama de venta de antigüedades

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:26

Se habla mucho de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pero cuidado con la unidad que se ocupe del control de monjas. La ... UMO, tal vez. Lo digo porque no debe haber hoy en España trama más compleja, interminable y desquiciada que la que protagonizan las monjas de Belorado. Su propensión al chanchullo y la confusión, su amor por el desacato, son inigualables. De hecho, de tan aficionadas como son estas monjas a los cismas y los obispos extravagantes, ni siquiera sabemos ya a qué iglesia pertenecen. Tampoco cómo van sus complejos asuntos inmobiliarios, que apuntan siempre a ventas millonarias y terminan con denuncias, juicios y desahucios. Las monjas se entregan a ellos con una actitud cándida, jovial, tintineante, como de estar a punto de recibir en sus brazos a Pablito Calvo. Y con unos abogados a los que la ferocidad se les advierte a kilómetros. Por si faltara algo, ahora a Sor Isabel de la Trinidad y a Sor Paloma las detuvo la Guardia Civil el jueves por un asunto relacionado con la venta irregular de patrimonio religioso. Antigüedades. La jueza las puso ayer en libertad, puede que al no terminar de tener claro cuál era cuál. Además de todo, las monjas de Belorado van siempre en grupo y resultan indistinguibles.

