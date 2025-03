Hablarle al ciudadano

Pedro Sánchez llegó ayer a Bruselas y se mostró a favor de que Europa se rearme y en contra de que en Europa se hable ... de rearme. Tras insistir en esa idea suya de que la Tercera Guerra Mundial puede ser una oportunidad magnífica para la transformación digital, el presidente comenzó a colocar su alternativa a 'rearme', que es algo como «paso al frente en una mayor inversión en seguridad y defensa». Al hacerlo, casi pudo verse la tinta de calamar con la que Orwell comparó la expulsión de palabras largas y modismos agotados tras la que se ocultan los políticos cuando la brecha entre los objetivos reales y los declarados se les vuelve muy profunda. De ser yo estratega monclovita, Sánchez habría sorprendido ayer al continente con un concepto realmente ganador: 'rearme antiarmamentístico'.

«Creo que tenemos que hablar de otra manera a nuestros ciudadanos», explicó ayer el presidente, como si de veras creyese que los ciudadanos tienen seis años y están todos dibujando tirados en la alfombra, frente a la televisión. También olvidando que es precisamente eso, hablar de otra manera, lo que hace Rusia cuando llama 'operación militar especial' a lo que el propio Sánchez denomina con premeditada insistencia descarnada «la guerra de Putin». Que el lenguaje sufre en los momentos peores también lo advirtió Orwell. Los eufemismos son siempre salvavidas. Los necesitas por ejemplo cuando vas al Consejo Europeo a mostrarles lealtad y determinación a tus socios mientras en el Congreso de tu país toma forma tu falta de respaldo político. Ayer Sánchez negociaba en Bruselas la movilización de 800.000 millones para el rearme mientras en Madrid sus socios de Gobierno se unían a la mayoría de sus apoyos parlamentarios para votar en contra del aumento del gasto militar. Además de extrañamente representada, la solución propuesta parece equiparable en sofisticación al dibujo del niño de seis años anteriormente citado. Consiste en evitar hablar de rearme para hablar de ciberseguridad (¿a quién no le tranquiliza un antivirus?), 'startups' y transición ecológica. En serio que yo pondría a circular lo del rearme antiarmamentístico. He valorado también 'desaceleración transitoria más intensa del no rearme'. Pero incluso a mí me parece demasiado largo.

País Vasco Niños y niñas

Uno de los aspectos fascinantes del reparto de menores extranjeros no acompañados es que el Gobierno no parece saber cuántos hay en el país. El ministro de Política Territorial les exige los datos a las comunidades. Sin un asomo de rubor. Con satisfacción justiciera. Mientras tanto, Míriam Nogueras informa a la nación de los menores que debe acoger... Madrid. En el País Vasco, al menos, los datos parecen claros. Bizkaia acoge alrededor de 600 menores extranjeros; Gipuzkoa, 175, y Álava 80. La desproporción y la saturación de los centros vizcaínos explican que ayer Elixabete Etxanobe apelase a un reparto más equitativo. Traerá problemas porque parece imposible que en este asunto intervenga la mezcla de ideas, principios y soluciones que en algún momento conocimos como política. Todo es tirar hacia delante. Como se pueda. Ahora, frente a los discursos antiinmigración más ventajistas se alzan discursos absurdamente sentimentales. De pronto, los menas son todos «niños y niñas» y se nos recuerda que son humanos (Eneko Andueza incluso los compara con sus abuelos, que al parecer llegaron al País Vasco desde el extranjero) para a continuación hacer lo de siempre: intentar colocárselos como sea a los demás.