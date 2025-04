Gurú al agua

Comenta Compartir

La posibilidad de que Donald Trump sea un líder preclaro, disruptivo y providencial estaría tambaleándose de no ser por la evidencia previa: Donald Trump es ... en realidad un tramposo sin parangón. Lo curioso es que eso no funciona a estas alturas como argumento decisivo, sino como una especie de sobrentendido amortiguador. Trump anuncia ahora la rebaja de los aranceles con China que él mismo estableció sin ninguna necesidad, del modo más chiflado, violento y arbitrario, y eso no basta para que su Gobierno se tambalee por irresponsable. Solo es un episodio más en una carrera sin dirección. Trump hunde la economía mundial para hacer América grande de nuevo y rectifica cuando la economía de América se hunde en consecuencia. Pero la culpa es de los demás y él está haciendo un trabajo increíble, un trabajo hermoso, un trabajo que no se ha visto nunca antes. Que los platos rotos los pague de entrada Elon Musk, el gurú tecnológico que apoyó la campaña presidencial de Trump empeñando su prestigio y varios millones de dólares mientras daba saltos ridículos por los mítines, tiene mucho de justicia poética. En medio del desbarajuste económico los beneficios de Tesla han caído un 71% y Musk informa a los inversores de que vuelve de inmediato a ocuparse de la compañía y se va quitando de lo de encargarse de recortar el gasto de la Administración desde una posición paralela e inexplicable. Los últimos meses de Musk pasarán a los temarios de las escuelas de negocios. Lección uno: para sostener tu negocio de coches eléctricos carísimos no conviene volverte odioso para tu clientela objetiva, gente tecnológica y progresista que combina sus preocupaciones medioambientales con sus inversiones en Bolsa. Lección dos: a tus clientes sofisticados y liberales tampoco les gusta que identifiques tus coches futuristas con la ultraderecha alemana. Por lo que sea. Que Elon Musk sea un genio sirvió para legitimar el trumpismo en el momento adecuado. Que ahora, cuando todo se complica, sea el primero en caer podía intuirlo cualquiera. Lo habría hecho él mismo de ser mediterráneo y miembro de una familia normalita porque sus padres se lo hubiesen dejado claro hace tiempo: «Elon, tú serás muy listo para unas cosas, pero para otras…».

La Oreja de Van Gogh Legitimismo pop El avispero de La Oreja de Van Gogh supera ya en complejidad al de los Balcanes y no descarten que lo haga también en incomprensión y violencia. Si la cosa ya estaba suficientemente mal con la salida o expulsión de Leire Martínez de la banda guipuzcoana, una indiscreción de Cayetana Guillén Cuervo confirmando el regreso al grupo de Amaia Montero nos sitúa ahora al borde del enfrentamiento armado en términos legitimistas. Ayer la actriz pidió perdón por irse de la lengua. Lo hizo, irse de la lengua, de un modo curiosísimo: adelantando que no podía decir nada bajo ningún concepto. Parece que el enfado de Amaia Montero es monumental. Leire Martínez invita por su parte a que en su exgrupo hablen claro de una vez. ¿Asistimos al reencuentro o a la traición? Los fans se posicionan y aluden a conceptos gravísimos como feminismo, sororidad y puede que también los sombreros que se pone de pronto Pablo Benegas. Es verdad que el mundo de ayer ya no existe. Incluso puede que avancemos hacia la reedición de unas guerras carlistas circunscritas a La Oreja de Van Gogh, banda pop que en su día nos pareció inofensiva. Ahora entendemos bien lo de que iban a escribir la canción más bonita del mundo: era una amenaza.

