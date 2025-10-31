El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ganas de reconciliar

El rey emérito llega esta vez desde Emiratos con una novedad editorial debajo del brazo

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:06

El rey emérito llegó a Vitoria, donde, como es costumbre, visitó a su traumatólogo de confianza. Lo que hace a continuación el rey emérito cuando ... viaja últimamente a España es irse a Sanxenxo y ganar allí una copa mundial de vela. El traumatólogo es buenísimo, no cabe la menor duda. Lo buenos que lleguen a ser los participantes en el campeonato de vela no queda en cambio tan claro porque hay un hombre de ochenta y siete años que no deja de ganarles copas del mundo. Esta vez la visita trae una novedad. Una novedad editorial. Juan Carlos I le ha confiado a una periodista francesa la redacción de un volumen memorialístico que sería la continuación del libro aquel de Villalonga que estaba en todas las casas y ahora está en todos los saldos. Se titula 'Reconciliación', se publica en Francia y promete emociones fuertes por el lado de Corinna, Botsuana, Hacienda y Abu Dabi. Su autora se llama Laurence Debray. Ojalá se hubiese animado Houellebecq.

