Ignacio Pérez
Furgón de cola

Futuro fuera

Aumentan las familias extranjeras que hacen un uso ventajista de la red de acogida de menores

Pablo Martínez Zarracina

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:09

La tutela de la Administración sobre un menor extranjero no acompañado se activa automáticamente a consecuencia de su situación de desamparo. Dicho de otro modo: ... junto al menor no hay un adulto responsable ejerciendo sus deberes de protección y las instituciones se ocupan al instante de su asistencia. La reacción es virtuosa y sabíamos que en ocasiones soporta fraudes por el lado de la minoría de edad. La novedad es que desde hace unos meses se nos avisa de que, entre los menores que llegan, también los hay que, en lugar de desamparados, están orientados por familias que sí se ocupan de ellos, o al menos de su futuro, y piensan en la red de acogida como un acceso a una mejor formación y a mejores servicios públicos. También, al parecer, a posteriores opciones de reagrupamiento familiar. El fenómeno es minoritario, pero parece en alza. Lo protagonizan familias magrebíes y es fácil recordar que no ha pasado un mes desde que vimos a los jóvenes de Marruecos salir a las calles jugándose el tipo para exigirle a su Gobierno menos Mundiales y mejores servicios públicos, una mejor educación y algo parecido a un futuro.

