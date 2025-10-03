El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un buque de la armada israelí escolta un buque de la Flotilla Global Sumud al puerto de Ashdod. Reuters
Furor y flotilla

Se reavivan las protestas mientras se espera la respuesta de Hamás al plan de paz para Gaza de Trump

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:03

Israel interceptó según lo previsto la flotilla humanitaria en la que viajaban Greta Thunberg, Ada Colau y otros cuatrocientos activistas. Según lo previsto también por ... los propios tripulantes, que perseguían en realidad fines más comunicativos que humanitarios y se entregaron sin ofrecer resistencia cuando los soldados israelíes abordaron sus barcos. Los soldados también fueron pacíficos y no se llevaron por delante a nueve activistas, como hace diez años en aquel barco turco. Esta vez todo fue más tranquilo. Las últimas imágenes emitidas antes del asalto desde uno de los barcos, el 'Capitán Nikos', mostraban a la tripulación haciendo a cámara, muy sonrientes, el gesto del corazón. Hay quien piensa que a las catástrofes humanitarias se va con otra actitud, pero puede que el pop coreano no haya descubierto aún el modo de representar con las manos, para las fotos, un genocidio.

