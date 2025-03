Frenopático federal

Comenta Compartir

Trumplandia es un frenopático en el que los internos se han hecho con las anfetaminas. El espectáculo es confuso y peligroso, pero sobre todo acelerado, ... delirante, paroxístico. Para comprobarlo, basta con mirar los seguimientos de la actualidad presidencial que tienen los grandes periódicos estadounidenses en sus webs. Ayer no habían dado en Washington las diez de la mañana y a la repentina amenaza de Trump a Rusia con «sanciones de gran escala» le seguía en el 'scroll' el ultimátum a Irán para negociar un acuerdo nuclear (Trump: «Si tenemos que entrar militarmente, va a ser algo terrible»), el anuncio de «una cumbre de criptomonedas» en la Casa Blanca, las intenciones de la secretaria de Educación de cerrar el Departamento de Educación y una entrevista en la que, tras aplazar los aranceles, Trump había respondido a la petición de estabilidad de una periodista económica anunciando que los aranceles podrían subir más en el futuro. Repito: no eran las diez. Para entonces, Elon Musk ya tenía montada en Twitter una campaña denunciando que en Sudáfrica no le autorizan Starlink porque él no es negro. Y una encuesta sobre lo de reducir «el despilfarro y el fraude» en el Gobierno con tres respuestas posibles: sí, no, y «súper sí».

No había dado la una cuando la noticia era ya que la víspera había habido un choque muy violento entre Musk y Marco Rubio en la reunión del Gabinete. Acuérdense del frenopático. Por más que sea un Rachmaninoff del autobombo y un rehén del pensamiento mágico, se diría que Trump necesita un éxito rápido. Tanta turbulencia comienza a afectar a la economía y a su popularidad. Martin Baron cuenta cómo la única vez que le vio siendo director del 'Washington Post' Trump sacó de su chaqueta una encuesta de Rasmussen con un 47% de apoyo y dijo que no necesitaba más. Ayer Rasmussen establecía que en los cuarenta días que lleva de mandato a Trump el porcentaje de aprobación le ha bajado del 56% al 50% y el índice de aprobación que comenzó en un +6 está en un -9. Mientras tanto, Europa se rearma y pronostica tiempos oscuros. De tanto recordar los Sudetes, invocar a Churchill y ahuyentar a Chamberlain, ayer en París hubo que cerrar la Gare du Nord porque nos apareció lo inevitable: una bomba de la Segunda Guerra Mundial. PP Crisis caribeña Acabó 'La isla de las tentaciones' y el PP difundió un vídeo chistosísimo generado por IA. Sánchez, Ábalos, el fiscal general… La isla de las corrupciones. Una vez más, en el PP no imaginaron que la idiotez pudiese tener efectos idiotas y en el vídeo aparecían el mapa y la bandera de República Dominicana, lo que el país hermano interpretó como un agravio. Luego llegaron las disculpas y el vídeo se retiró. Cómo retirar el ridículo. En su intento de vacilar en redes como Vox, el partido de Feijóo casi abre la crisis caribeña teniendo como tenemos el frente oriental. Y hubo que ver a Pedro Sánchez reconociendo en Bruselas tras una oportunísima pregunta desconocer el vídeo por «haber estado metido en temas muy trascendentes», pero disculpándose afectado. «Siento mucha vergüenza», dijo a punto de derrumbarse. Exteriores también rechazó el uso de «técnicas que degradan la política», omitiendo con modestia el papel que tuvo cierto director de comunicación del PSOE en la introducción entre nosotros de la IA pictórico-insultante. Ayer pareció remitir la crisis con República Dominicana, patria entre otros de Chicho Sibilio y Juan Luis Guerra, dos referentes inexcusables en la formación de cualquier español de bien.

