Fin de trayecto

Ábalos y Koldo a la cárcel. Quién podía imaginárselo. Así termina otro intento de regeneración español. Uno que, ahora lo sabemos, alcanzó una duración infrecuente: ... minutos. Los transcurridos entre la airada denuncia de Ábalos de la corrupción en la moción de censura contra Rajoy («la decencia debe ser algo esencial», dijo) y su regreso al escaño, donde encendería el móvil y comenzaría a responder con emoticonos a la oleada de mensajes entrantes al calor del cambio de Gobierno. ¿Ofertas de intermediarios aldamescos? Dedito pulgar hacia arriba. ¿Catálogo de señoritas que se lo montan ya sabes cómo? Carita feliz con corazones en los ojos.

El miércoles, a cuenta de la confirmación de Ábalos de la hipotética cita de Sánchez con Otegi en un caserío vasco aún por determinar, María Jesús Montero dijo que le extrañaría que el exministro socialista estuviese «instalado en la mentira». Lo dijo como si todo Ábalos no fuese mentira desde que llegó a la política nacional. Lo hizo en 2017 como portavoz interino del PSOE en otra moción contra Rajoy, la que impulsó Podemos. Y en aquella ocasión le dijo al presidente del Gobierno que, cuando testificase en el juicio de la 'Gürtel', iba a ver sentados en el banquillo a «viejos compañeros de partido» con los que compartió «reuniones internas y campañas». Tras el preparativo, la sentencia: «Ellos también le mirarán y le reconocerán». Ocho años después, a Pedro Sánchez le miran desde Soto de Real -a veces desde dentro y a veces desde fuera- los dos secretarios de organización del PSOE con los que compartió, no ya reuniones y campañas, sino el Peugeot fundacional de su proyecto político. Junto a ellos está Koldo, gigantesco factótum que ahora se muestra dolido por el desprecio y amenaza con revelar grabaciones que resultarán insoportables para el Gobierno. Pronto sabremos si se trata de una ficción o de la manera del trío caído en desgracia de decírselo al presidente cerrando un círculo propio de una tragedia clásica: «Te reconocemos». Si Ábalos ha entrado en la cárcel pálido y desinflado, Koldo lo ha hecho exhibiendo método y determinación. Carácter es destino. Incluso le hemos visto preparar su mochila, didáctico, frente a las cámaras, con los indispensables para la trena.

Francia Alístense

La situación internacional está obligando a los países europeos a aumentar el gasto en defensa y a recuperar el servicio militar más o menos obligatorio. En España la mili desapareció en 2001, Pujol mediante. Aquel fue un año en el que, como recordarán, la situación internacional estuvo de lo más apacible, sobre todo a partir del 11 de septiembre. En Francia los soldados de reemplazo desaparecieron cinco años antes, en 1996, y ayer Macron anunció la implantación de un servicio militar voluntario. Con él se aspira a reclutar a diez mil jóvenes en 2030. El presidente de la República hizo el anuncio con su estilo de los últimos tiempos: el discurso fue imponente y su materialización es improbable. Hace no mucho, fue Alemania quien anunció un modelo de servicio militar similar al francés, solo que mucho mejor pagado. A un joven de Estrasburgo que sea proclive al ardor guerrero la verdad es que le compensa cruzar el Kehl para alistarse. Cierto que los tiempos han cambiado y hoy a la vieja y acomodada Europa la amenaza le llega desde Rusia, pero, si algo nos ha enseñado la historia continental, es que no hay mayor motivo para la tranquilidad que ver a Francia y a Alemania rearmarse e invitar a sus jóvenes a alistarse.