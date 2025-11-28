El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido al ser arrollados por un autobús en Berriz
Furgón de cola

Fin de trayecto

Ábalos y Koldo entran en prisión entre amenazas de revelar información comprometedora

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:03

Ábalos y Koldo a la cárcel. Quién podía imaginárselo. Así termina otro intento de regeneración español. Uno que, ahora lo sabemos, alcanzó una duración infrecuente: ... minutos. Los transcurridos entre la airada denuncia de Ábalos de la corrupción en la moción de censura contra Rajoy («la decencia debe ser algo esencial», dijo) y su regreso al escaño, donde encendería el móvil y comenzaría a responder con emoticonos a la oleada de mensajes entrantes al calor del cambio de Gobierno. ¿Ofertas de intermediarios aldamescos? Dedito pulgar hacia arriba. ¿Catálogo de señoritas que se lo montan ya sabes cómo? Carita feliz con corazones en los ojos.

