El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, comparece ante el Congreso de los Diputados EFE

No muy fetén

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:55

Al fin se disculpó alguien por el fallo de las pulseras antimaltrato. Lo hizo la delegada contra la Violencia de Género, que dijo sentir el ... dolor de las mujeres como propio. «Bueno, es una forma de hablar», podría haber añadido. Lo que hizo por su parte la ministra de Igualdad fue agradecer el cariño, como si en lugar de en apuros estuviese en una gira de conciertos por el Cono Sur. La gratitud llegó después de haber sido reprobada por la mayoría del Congreso a la manera habitual: como si tal cosa. Mientras tanto, desde el Gobierno se insiste en que el fallo de las pulseras no ha ocasionado ningún asesinato porque ganarle la partida a la ficción es como se sabe la labor del gobernante. El gran problema de las pulseras no ha tenido que ver con las alertas sino con los datos, aunque no dejen de llegar noticias sobre su mal funcionamiento general. «La tecnología falla, dijo el otro día la ministra en lo más parecido que ha hecho hasta ahora a un análisis del fiasco. «No hay un sistema absolutamente fetén», concluyó. Desde entonces, el país espera los datos y las soluciones y yo solo espero el adjetivo: Ana Redondo anunciando el hallazgo de la tecnología dabuti, la puesta en marcha definitiva del sistema absolutamente chipén.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  5. 5 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  6. 6 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  7. 7

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  8. 8

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  9. 9 Herido en Barakaldo al ser atropellado por un patinete
  10. 10 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo No muy fetén

No muy fetén