Fantasma en Perpiñán

Puigdemont deja en minoría parlamentaria al PSOE y le afea la «tentación tacticista»

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Martes, 28 de octubre 2025, 00:03

Con su pelo antaño legendario aplacado por las canas y un corte conservador, el espectro de Carles Puigdemont se apareció ayer en Perpiñán. Lo hizo ... para romper su acuerdo con el PSOE y recuperar por un instante el efecto de aquellas intervenciones suyas de hace ya casi una década, siempre sin preguntas y a veces sin saber si había declarado o no la independencia de Cataluña. La verdad es que el líder de Junts tenía esta vez menos que contar: pasan a la oposición y dejan al Gobierno de Pedro Sánchez sin una mayoría parlamentaria que en realidad nunca existió. Si el mensaje era breve, la disertación fue pesadísima y adornada con gestos y giros cada vez más pujolistas. Puigdemont pareció a veces la víctima de una estafa que hubiese convocado a los medios para describir con todo detalle su ingenuidad. En un momento francamente cómico, el expresident del 1-O, la fuga en el maletero y la ley de amnistía redactada a su nombre llegó a afearle al PSOE la «tentación tacticista».

