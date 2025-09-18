Fácil traducción

El Gobierno desmiente que Junts haya conseguido que la atención al cliente en catalán vaya a ser obligatoria para todas las empresas de más de ... 250 trabajadores, estén o no en Cataluña. El ministerio de Consumo aclaró ayer que lo que la Ley de servicios a la clientela que se tramita en el Congreso va a establecer es que esas empresas atiendan en las lenguas cooficiales en las comunidades con lengua cooficial. O sea, más o menos lo que las legislaciones locales contemplan desde hace años por el lado de los derechos lingüísticos. Entonces, ¿dónde está la novedad? Las palabras de Patxi López en el Parlamento no fueron tan claras como las que llegaron desde el ministerio.

«Lo veremos cuando discutamos las enmiendas», contestó al ser preguntado por si la medida se implantará en toda España. También podría haber dicho que las relaciones comerciales necesitan más legislación porque son muy puñeteras, especialmente cuando además de comerciales son sadomasoquistas, como por ejemplo la del PSOE con Junts. Desde lo alto de su áurea columna de catalanidad, Míriam Nogueras zanjó el asunto con el habitual regocijo pasivo-agresivo: «Será en toda España». ¿Soy yo o se advierte aquí un aire crepuscular? De estar en su 'prime', Junts no celebraría que las grandes empresas vayan a atender al cliente catalán en catalán, sino que además fuesen a hacerlo con mayor reverencia, casi con servilismo, y ofreciéndole las ofertas más ventajosas.

Los empresarios denunciaron ayer la intromisión, el abuso y el sobrecoste de una medida que en el fondo es una incógnita y llega con el ruido habitual en esta clase de negociaciones: el de una timba en una taberna de Dodge City. Siempre dispuesto a rebajar los logros de Junts, Gabriel Rufián salió a decir que en realidad la idea fue de Esquerra y que no es para tanto lo de atender en catalán. «Es muy fácil», dictaminó. «Con Google Translate se puede hacer». Y, bueno, lleva razón. Los teléfonos ya funcionan como intérpretes entre hablantes de idiomas distintos y la inteligencia artificial cada día traduce mejor. Lo extraño es que a Rufián el zasca no parezca dejarle ver el peligro para su negociado: la clave de la identidad milenaria y diferencial dependiendo tan solo de la última actualización. Del software adecuado.

Trump Honores y anestesia

El peloteo a Trump es uno de los fenómenos internacionales más hipnóticos del momento. Lo es porque Trump parece incapacitado para detectarlo y avergonzarse a continuación. A partir de los diez años de edad, cualquiera sabe que el hecho de que te den una cantidad de coba prácticamente incompatible con la vida significa que no te toman por muy listo. A sus casi ochenta, Trump encaja la adulación de un modo fascinante, como reconociendo la inteligencia y la bondad de quien es capaz de celebrarle sus enormes virtudes. Así que los líderes mundiales rezan para que la adulación sea el anestésico que sí funciona con Trump. Recuerden el mensaje inenarrable de Mark Rutte antes de la cumbre de la OTAN. Y fíjense ahora en el recibimiento en Londres: todo carruajes, 'royals' y castillos. Y eso que la tradición británica establece que el boato solo se aplica a las primeras visitas de cada mandatario. Pero hay mucho en juego y el Reino Unido necesita ser el aliado principal de Estados Unidos. Ojalá Carlos III invite a Trump a un aparte en Windsor y se lo diga en voz baja: «Donald, debe ser un secreto, pero hemos pensado en ti, por tu fuerza y audacia, por tu salvaje atractivo, para que seas nuestro próximo agente 007».