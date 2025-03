Espaguetis de guerra

Según el testimonio de Jünger, que estuvo en dos, todas las guerras comienzan con cursillos. Como el progreso histórico ya se ve que es irrefrenable, ... puede que en Europa estemos listos para anteponer al desastre bélico el cursillo cómico. Ayer, mientras la Comisión Europea presentaba su estrategia para escenarios extremos y en el Parlamento español se hablaba confusamente sobre incrementar el gasto en defensa, Hadja Lahbib, comisaria de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad de la UE, lanzaba un vídeo graciosísimo. Llevaba musiquilla de pianola de cine mudo y ella misma lo presentaba poniendo caras. «Bienvenidos a 'Qué hay en mi bolso, edición supervivencia'».

A partir de ahí, todo iba a peor: la comisaria extrayendo de su bolso unas gafas, medicamentos, comida, agua, efectivo, una navaja suiza… Y acompañando cada objeto de un chiste. Veías el vídeo y pensabas que tenía que ser falso. Cuando comprobabas que no, que era real, lo que pensabas es que no hay comisario europeo capaz de hacer un vídeo así sobre el cambio climático, poniéndose el impermeable de Gene Kelly mientras advierte del licuado de un glaciar.

Europa se rearma ante un nuevo escenario marcado por la amenaza rusa y el abandono estadounidense y les recomienda a sus ciudadanos que preparen kits de supervivencia. Y cuesta tomárselo en serio. También porque ayer nuestra política, inmovilizada como suele entre la corrosión y la demagogia, solo se mostró eficaz en lo superfluo: el despliegue de actores y cantautores de intervención rápida frente al Congreso.

Mientras tanto, en Bruselas la comisaria Lahbib explicaba tras el vídeo que ella en su kit de emergencia tiene todo lo necesario para preparar espaguetis 'puttanesca'. Eso tampoco lo vimos venir: alcaparras de supervivencia. Se nos dice que la situación es de una gravedad nunca vista mientras da la sensación de que se nos invita a tomárnosla a broma. Todo apunta a que lo complicado no va a ser conseguir alguna linterna, algunas conservas, una radio con pilas y una navaja suiza, sino hacerse cuanto antes con alguna idea funcional sobre lo que nuestro modo de vida pacífico, demandante, copioso y acomodado tiene de frágil anomalía sobre el planeta.

País Vasco Talento y precio

La idea de que el País Vasco exporta talento con facilidad mientras tiene dificultades para importarlo es ya un clásico. Ayer le preguntaron al consejero de Ciencia y Universidades por las declaraciones en las que el presidente de Kutxabank incluyó el euskera entre los factores que complican la atracción de profesionales de alto nivel. Y el consejero respondió que él ve un obstáculo mayor en los precios de la vivienda. La respuesta es curiosa porque no parece que el precio de los pisos vascos pueda ser un problema para profesionales que destacan en Madrid, Barcelona, París o Londres. Ni tampoco uno del que no puedan ocuparse las empresas. Más difícil de solucionar parece en cambio la escolarización de los hijos de esos profesionales y los motivos son idiomáticos. A favor de Juan Ignacio Pérez Iglesias, hay que decir que ayer se abrió a abordar («si es un problema») la cuestión del euskera del mejor modo posible: «sin ponerse demasiado nerviosos». Lo extraordinario de la sociedad vasca es que se quiere bilingüe pero se obliga a hablar de los efectos del bilingüismo solo en términos edificantes. Cuando alguien abandona el carril, el nerviosismo no solo es instantáneo sino que demasiadas veces es feroz, religioso, derogatorio.