Dramas conyugales

Eneko Andueza da por zanjada la última crisis de pareja entre los socios del Gobierno vasco

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:59

Si lo recuerdan, la política vasca era un oasis de bienestar nórdico gracias al acuerdo transversal entre nacionalistas y socialistas. Bueno, ya no. La política ... vasca sigue siendo nórdica. Pero ahora es un drama conyugal sueco. En él, nacionalistas y socialistas experimentan conflictos íntimos, temores existenciales y deseos problemáticos. Y lo peor es que nos lo cuentan. Ayer, tras otra semana de tensión, Eneko Andueza calmó los ánimos asegurando que los socialistas cumplirán lo que tienen firmado. Bueno es saberlo. Quizá los demás tengamos que ir hoy al banco para anunciar que seguiremos cumpliendo con la hipoteca según lo acordado, ya que estamos a favor de los consensos que se mantienen en el tiempo y favorecen la estabilidad sin sobresaltos. Esto último, lo de los sobresaltos, lo dijo ayer el líder del PSE refiriéndose a un Gobierno vasco al que, a los ocho meses de ser constituido, ya le notaba falta de impulso por parte de los consejeros nacionalistas.

