El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iñaki Andrés
Furgón de cola

Domingo fascista

Los incidentes del 12-O en Vitoria enfrentan a la izquierda abertzale y al Gobierno vasco

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Martes, 14 de octubre 2025, 00:00

Comenta

El domingo se manifestaron en Vitoria doscientos miembros de Falange, lo que viene a ser la mitad de la afiliación del partido, que en las ... elecciones de 2023 obtuvo cinco mil votos en toda España y quedó incluso por detrás de 'Caminando juntos', el invento aquel de Macarena Olona. ¿A qué no se acordaban de él? El acto de Falange contaba con autorización judicial y la Ertzaintza estableció uno de esos cordones de estilo agropecuario que son frecuentes cuando hay fútbol y toca pastorear pacientemente ultras foráneos. No salió bien. Comienza a ser una costumbre. Como el acto también estaba más que anunciado, los ultras endógenos, los de aquí, los aborígenes, acudieron a la Plaza de la Provincia con sus capuchas y quizá también con la ilusión de tener cerca a fascistas 'stricto sensu' y no a los del batzoki de su pueblo o a los de Ciudadanos que fueron aquella vez a Rentería. Con el ademán más macarra que impasible, los de Falange hicieron el saludo romano y cantaron el 'Cara al sol'. La aplastante indiferencia del entorno habría bastado para subrayar lo grotesco de semejante grupo humano. Pero la irrupción de los encapuchados locales transformó un espectáculo ridículo en una batalla campal, haciendo que a los de Falange les saliese rentable el viaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  4. 4

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  5. 5

    Euskadi frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  6. 6

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  7. 7

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?
  8. 8

    Bildu critica al viceconsejero de Seguridad por llamar «fascistas» a los radicales que reventaron el acto falangista en Vitoria
  9. 9

    La nueva vida de George Dowell, el futbolista al que un accidente de tráfico dejó en silla de ruedas
  10. 10 Servicios mínimos para el paro por Palestina del miércoles: 30% en el transporte y como un festivo en sanidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Domingo fascista

Domingo fascista