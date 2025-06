Doce días y medio

Hubo un tiempo en que las negociaciones para poner fin a un conflicto bélico entre dos países requerían el trabajo de innumerables políticos, asesores y ... diplomáticos y concluían con documentos en los que una simple conjunción o una humilde coma adquirían una importancia decisiva. Bien, ese tiempo pasó. El alto el fuego entre Israel e Irán lo anunció el lunes Trump en sus redes sociales pillando aparentemente por sorpresa a los países implicados. Dos días después, los términos del alto el fuego siguen siendo un enigma. Para obtener algo parecido a un documento sobre la paz, hay que rebuscar entre los últimos mensajes del presidente de Estados Unidos en 'Truth Social'. El resultado: «El alto el fuego ya está en vigor. ¡Por favor no lo violen! ¡Dios bendiga al mundo! Israel, ¡no dejes caer esas bombas! ¡Irán nunca reconstruirá sus instalaciones nucleares! Ahora ya tenemos paz en el extranjero. ¡Ha sido un honor conseguirlo!»

Así termina la Guerra de los Doce Días. El nombre también se lo ha puesto Trump. Mi momento favorito fue cuando el jefe MAGA lanzó la hipótesis MIGA, o sea, hacer Irán grande de nuevo. El imperio aqueménida, supongo. El caso es que todo está arreglado en Oriente Medio, aunque Israel e Irán se acusan de romper el alto el fuego desde el primer minuto y apenas pueden contenerse con los misiles. Por otro lado, nadie parece saber hasta qué punto el ataque estadounidense del sábado afectó al proyecto nuclear iraní. Es fácil imaginar a Netanyahu y a Jamenei repitiéndoselo estupefactos: «No sabe quiénes somos». Ayer, antes de viajar a la cumbre de la OTAN en La Haya, y como temiéndose el desastre, Trump definió enfadado a Israel y a Irán como dos países que no saben qué coño están haciendo. La frialdad caracteriza a los estrategas. Como la discreción caracteriza a los diplomáticos, el presidente compartió a continuación unos mensajes privados que le había enviado Mark Rutte: «Enhorabuena y gracias por tu acción decisiva en Irán, que fue verdaderamente extraordinaria y algo que nadie más se atrevió a realizar». Los motivos para el nerviosismo, ya lo ven, son inagotables: los líderes mundiales han aprendido a rebajarse y tratar a Trump como a un niño endiosado de ocho años al que no conviene enrabietar.

Supremo 'Supersantos' en directo

En un movimiento inesperado, la defensa de Santos Cerdán le solicita al Supremo que el próximo lunes la declaración de su cliente sea retransmitida en directo. Por el interés público del interrogatorio, explica el abogado Benet Salellas, que defendió a Jordi Cuixart en el juicio del 'procés' y aquel hombre utilizó su turno final de palabra para dejarle claro a Marchena que lo volvería a hacer. También podría retransmitirse lo del lunes por el espectáculo. Y por satélite como el 'Aloha from Hawai'. 'Supersantos' desde el Supremo. El apodo es un hallazgo de Zapatero y puede que Santos Cerdán, un político que se distinguió por no hablar en público, planee hablar frente al juez de un modo rotundo, detallado, espectacular. Cierto que nos enteraríamos igual sin las cámaras. En nuestro país las filtraciones de lo que ocurre en sede judicial llegan a ser casi instantáneas cuando la ocasión lo requiere. Parece que la defensa de Cerdán quiere evitar que esas filtraciones sean parciales e interesadas. Metidos como estamos en lógicas gansteriles, es fácil pensar que la retransmisión en directo no solo favorecería la difusión de las respuestas de Cerdán, sino también que sus mensajes, de haberlos, les llegasen a sus destinatarios sin interferencias.