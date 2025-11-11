El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Furgón de cola

El dedo y la guayabera

Pedro Sánchez utiliza TikTok para abordar lo que al país parece preocuparle: sus camisas

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

La guayabera es una camisa de lino con cuatro bolsillos y dos alforzas verticales. Se viste por fuera del pantalón, resulta muy ligera y va ... a quedarte rara a menos de que seas el protagonista de una canción de Rubén Blades, un torero que viene de triunfar en América o un jubilado español con casa en Torrevieja que baja tras la siesta, dispuesto a todo, a jugar al dominó con los amigos. Pedro Sánchez, en fin, ha hecho otro 'tiktok': «Veo que ha llamado mucho la atención la guayabera». El presidente estaba en Colombia, en una cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La maestría en el desvío de la atención se nota porque la primera palabra del mensaje ya es falsa. La guayabera no puede llamar la atención. Es una prenda protocolaria en las cumbres hispanoamericanas y, antes que a Sánchez, se la hemos visto al Rey, a otros presidentes, a algunos ministros… y al propio Sánchez, por ejemplo hace tres años en Santo Domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  7. 7 De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton
  8. 8 La emotiva historia de Pepe, el niño del Oviedo que admira al Athletic y que ha cumplido la promesa de su padre fallecido
  9. 9 El pediatra que quiere curar a todos los niños con leucemia, y lo está consiguiendo
  10. 10 Dolores Aguirre, una ganadera de película

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El dedo y la guayabera

El dedo y la guayabera