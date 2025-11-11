El dedo y la guayabera

La guayabera es una camisa de lino con cuatro bolsillos y dos alforzas verticales. Se viste por fuera del pantalón, resulta muy ligera y va ... a quedarte rara a menos de que seas el protagonista de una canción de Rubén Blades, un torero que viene de triunfar en América o un jubilado español con casa en Torrevieja que baja tras la siesta, dispuesto a todo, a jugar al dominó con los amigos. Pedro Sánchez, en fin, ha hecho otro 'tiktok': «Veo que ha llamado mucho la atención la guayabera». El presidente estaba en Colombia, en una cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La maestría en el desvío de la atención se nota porque la primera palabra del mensaje ya es falsa. La guayabera no puede llamar la atención. Es una prenda protocolaria en las cumbres hispanoamericanas y, antes que a Sánchez, se la hemos visto al Rey, a otros presidentes, a algunos ministros… y al propio Sánchez, por ejemplo hace tres años en Santo Domingo.

Sin embargo, el presidente reacciona a algo inexistente, activa perfiles en redes como ese 'Mr. Handsome' dedicado a lanzarle elogios desatados y frecuentemente físicos del que supimos hace un año está en nómina del PSOE y pone a bailar a sus muchos odiadores, que le ven al instante las pintas de tirano caribeño. Pobre guayabera. Es una camisa sencilla y noble, muy popular entre los gremios que trabajan bajo el sol y necesitan bolsillos. Por ejemplo, los mozos de espadas. Antonio Burgos contaba que Curro Romero le decía al suyo, el legendario Gonzalito, que llevaba una notaría en cada bolsillo de la cubana. Así se llama también entre nosotros a la guayabera por evidentes motivos colonialistas por los que pido perdón. Hay quien relaciona la guayabera con la prenda nacional filipina, el 'barong', lo que me obliga a pedir perdón también por el lado del Pacífico. Otra forma de definir el momento político español es ver cómo el líder de la oposición consigue meterse en un lío cuando hace dimitir a un líder autonómico al que todo el mundo le exigía la dimisión mientras el presidente del Gobierno pierde la mayoría parlamentaria y lo que nos señala con el dedo es su guayabera. Seguir esa indicación es, por supuesto, un error, pero yo estoy aquí para cometerlos todos.

Sarkozy Veinte días

Que la estancia de Nicolas Sarkozy en la prisión de La Santé iba a ser especial lo supimos desde un primer momento, cuando se anunció que la celda del expresidente contaría con baño privado, escritorio y televisión. Luego se supo que Sarkozy, pese a estar en un sector especial y no convivir con otros presos, disponía de una especie de escolta, dos agentes armados, «en consideración a su estatus». Si lo piensan, la idea de meter a la gente en la cárcel tiene que ver, entre otras cosas, justo con lo contrario, con protegernos a los demás, a los que por ahora estamos fuera. Incluso con escolta, Sarkozy temía alguna clase de ataque contra su persona. Y se ha estado alimentando de latas de atún y yogures, que deben de ser alimentos inaccesibles para una red de envenenadores dispuestos a asesinar a un exjefe de Estado francés. Como los jueces le otorgaron ayer la provisional, lo del atún y los yogures ha durado tres semanas. Han sido veinte días de cárcel. Leyendo una hora al día, Sarkozy habrá podido terminar 'El Conde de Montecristo', la novela con la que entró a prisión. Por desgracia, el expresidente anunció que también emplearía el tiempo en hacer algo mucho peor que leer un libro: escribir él otro.