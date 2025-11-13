Datos y relatos

Se habla mucho del pendulazo en términos sociales, pero quizá no tanto del movimiento político que va a surgir en ciertas fuerzas para esquivar sus ... consecuencias: el volantazo. Es con esta maniobra tajante y apurada con la que debe relacionarse el cambio en la política informativa en el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. De pronto, la Ertzaintza es, de todas las Policías de España, la que sí informa de la nacionalidad de los detenidos. Tras décadas omitiendo el origen de los delincuentes, nuestros datos oficiales detallan ahora si el delincuente es vasco, español de otras comunidades, europeo comunitario o extracomunitario, americano, latinoamericano, estadounidense o canadiense, africano, magrebí, asiático en general u oceánico de Oceanía en particular.

Como se ve, la clasificación de la Ertzaintza tiende a evitar los países y apuesta por las zonas geográficas. El consejero Zupiria ha explicado que es preferible poner los datos con transparencia sobre la mesa a dejar que sean el Partido Popular y Vox quienes los filtren «como a ellos les parece». O sea, que el PNV apuesta por detallar el origen de los delincuentes para luchar contra la xenofobia. Lo hace por supuesto sin referirse a los largos años en que se ha estado haciendo lo contrario, ahora no sabemos si alimentando la xenofobia. Esto sucede entre otras cosas porque vivimos instalados en un sistema de pensamiento ridículo que establece de modo simultáneo que el dato mata al relato -la turra que se nos da con esto-, pero también que, para matar al relato, lo que hay que hacer es precisamente ocultar los datos. El Ararteko ha reaccionado de oficio y le pregunta a la Ertzaintza por qué informa ahora del origen de los detenidos. La respuesta, Ararteko, está en el aire y en las encuestas. Mientras tanto, en Bildu y Sumar advierten inamovibles contra el peligro de alimentar el racismo, porque se conoce que la sociedad vasca es ejemplar a nivel mundial, pero influenciable a nivel preadolescente. Por supuesto, amigo lector, yo voy a darle el dato que espera desde el primer párrafo: entre enero y septiembre de este año, la Ertzaintza ha detenido a un ciudadano oceánico de Oceanía. Pero fue por estafa, así que tampoco se puede uno fiar.

Parlamento Atacar siempre

La sesión parlamentaria de ayer fue como todas, deprimente, y además larga. Sirvió al menos para confirmar que el presidente del Gobierno entiende ya el Congreso como una instancia televisiva en la que se debate en términos tertulianos y que no sirve para nada, al no disponer en ella de una mayoría a su favor. El modo en que el Legislativo asume el menosprecio del Ejecutivo es escandaloso. Ayer Pedro Sánchez no le explicó a la Cámara por qué no le presenta unos Presupuestos, pero la utilizó para vapulear a los gobiernos regionales del PP, como si pensase que la gente que tiene el PSOE en las autonomías tampoco sirve. Hay un Sánchez que ataca siempre y no cede nunca con virtuosismo trumpista. Ayer, siguiendo nada menos que a Rufián, hubo un momento en el que aseguró con gravedad procesal digna de Nuremberg que Feijóo acababa de «desvelar» algo sobre la dana. «Ha dicho que fue la primera persona en hablar con Mazón en aquellas horas críticas», dijo el presidente del Gobierno relacionando automáticamente al líder de la oposición con la toma de decisiones en Valencia. Sin embargo, Feijóo no había dicho que hubiese sido el primero en hablar con Mazón. Dijo que lo hizo antes que el propio presidente.