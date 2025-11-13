Datos y relatos

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Gobierno vasco comienza a informar del origen de los delincuentes detenidos

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Se habla mucho del pendulazo en términos sociales, pero quizá no tanto del movimiento político que va a surgir en ciertas fuerzas para esquivar sus ... consecuencias: el volantazo. Es con esta maniobra tajante y apurada con la que debe relacionarse el cambio en la política informativa en el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. De pronto, la Ertzaintza es, de todas las Policías de España, la que sí informa de la nacionalidad de los detenidos. Tras décadas omitiendo el origen de los delincuentes, nuestros datos oficiales detallan ahora si el delincuente es vasco, español de otras comunidades, europeo comunitario o extracomunitario, americano, latinoamericano, estadounidense o canadiense, africano, magrebí, asiático en general u oceánico de Oceanía en particular.

