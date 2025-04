Cupos y cepos

Comenta Compartir

El Gobierno calcula que el 80% de las exportaciones españolas a EE UU se verán afectadas por los aranceles de Trump contra la UE. No ... está mal para ser un país no especialmente expuesto en la guerra comercial. El ministro Cuerpo habló ayer de mantener la calma y estar listos para adaptar la respuesta a los acontecimientos. Al mismo tiempo puso sobre la mesa un real decreto con 14.100 millones en ayudas para las empresas. Entre ellas, 5.000 millones en avales a través del ICO. Junts tardó un segundo en anunciar que el 25% es para Cataluña. El ministro Cuerpo de eso no dijo nada. Sí lo hizo Josep María Cruset pegando unos manotazos frente al micro que veías las imágenes sin voz y temías que el hombre estuviese ordenando invadir Andorra. La relación de Junts con el PSOE no es solo extractiva sino también crispante. Su culminación llegará cuando caiga el Euromillones en San Feliú de Guixols y sea Míriam Nogueras quien extraiga las bolas una a una para mostrarlas a cámara sonriente, marmórea y cinegética.

Horas después el Gobierno aclaraba que no se puede hablar de cifras por territorios y aludía a una «respuesta de país». Sucedía después de que el PP reaccionase a lo de Junts según su costumbre peor, o sea, blandiendo la etiquetadora de Tellado: «cupo arancelario». Se volvía así a la fiesta del real decreto en la que el Gobierno queda en manos de sus socios sadomasoquistas. La alternativa era responder esta vez a la amenaza de los aranceles de un modo firme, con el apoyo del principal partido de la oposición. Parecía incluso posible -el Gobierno incluyó dos medidas del PP en el texto del decreto- hasta que Junts escenificó su influencia, situando al Gobierno ante la originalidad de que tu respuesta al trumpismo te la condicione una gente bastante trumpista: en Junts también creen que los demás les roban. La incapacidad de nuestra política para rectificar dinámicas suicidas es entre otras cosas ridícula. Si no me creen, miren a Vox insistiendo en que ellos no van a intermediar con Estados Unidos. Como si alguien se lo hubiese pedido. Porque todos sabemos que a Abascal le bastaría con pegar un telefonazo («Donnie, soy yo, Sandiego, escúchame una cosa que te voy a decir…») para solucionar definitivamente todo el lío. País Vasco Altísima eficacia Los partidos trabajan para resolver los problemas de la gente con un éxito relativo. Su eficacia para resolver los problemas de su propia gente es en cambio altísima, inexcusable, excepcional. El proceso se afina hasta límites quirúrgicos cuando el partido se enfrenta al desafío máximo: hacer converger en el espacio-tiempo al militante 'deluxe' y a la nómina pública. Las técnicas empleadas en estos casos van desde el dedazo a la dirección asistida del proceso de selección y funcionan con la engañosa fluidez de las mejores coreografías. Un ejemplo: dejas de ser directora en el Gobierno vasco para entrar en la ejecutiva del PNV, cargo interno que por motivos de ejemplaridad es incompatible con un cargo público. Y a los tres días de dejar el Gobierno vasco fichas como asesora por el mismo Gobierno vasco porque el rango es inferior, aunque mantiene el sueldo superior, y no aplica a la hora de la incompatibilidad. Es lo que ha hecho la burukide Miren Martiarena, nueva encargada de Relaciones Exteriores, Igualdad, Juventud y Helduak en el EBB de Aitor Esteban, pasando en Lakua de la dirección de Buen Gobierno a la asesoría en Educación porque si algo requiere la vida de partido es sobre todo polivalencia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión