Cumbre y festival

La Conferencia de Presidentes de Barcelona terminó según lo previsto: sin el menor acuerdo, pero con mucho show y polémica. La cita comienza a recordar ... a Eurovisión. Tal vez haya que organizar grupos de fans autonómicos, autonofans, que apoyen a sus presidentes. Ayer el festival lo ganó Isabel Díaz Ayuso, que un día es institucional a niveles cívico-militares y otro pisotea la institución que preside, olvidando que eso no implica la representación de sus partidarios sino la de todos los ciudadanos de su comunidad. Tal como anunció, la lideresa de Madrid, ciudad abierta y tierra de la libertad, se levantó cuando el lehendakari y Salvador Illa hablaron, pinganillos mediante, en euskera y catalán. «Pensé que se iba al baño», dijo el presidente Barbón. Cuando se habló en gallego, Ayuso se quedó porque el presidente Rueda utilizó el vernáculo para saludar y además es el del PP.

Al lehendakari el desplante de Ayuso le retrotrajo a «los momentos más oscuros de nuestra historia». Eso sin exagerar. Pradales reveló que hubo presidentes del PP que se quedaron cuando habló en euskera, pero no utilizaron el pinganillo, lo que interpretó como un desprecio y no como un éxito del perfil 'belarri prest'. Por supuesto, el lehendakari no celebró el hito lingüístico -el euskera ahuyentando oficialmente nada menos que a la presidenta de Madrid- sino que se mostró enfadadísimo. Lo de las lenguas cooficiales se explica con los argumentos más bellos, pero funciona exactamente así. Por eso cuando se aprobó su uso en las Cortes nadie se mostró tan desdeñoso e indignado como los nacionalistas.

Ayuso también tuvo un rifirrafe con Mónica García, a la que le dio la mano pero no dos besos, acusándola de haberla llamado «asesina». La ministra lo negó. Al parecer, solo había dicho que Ayuso firmó sentencias de muerte. La magia populista es así: consigue que los pegadores más duros y obsesivos se presenten como mártires perseguidos a la hora de encajar. Que los niveles de toxicidad de la política española son máximos lo demuestra que ayer en Barcelona el president Mazón consiguiese pasar desapercibido incluso teniendo él también lengua cooficial. ¿El lado bueno de la Conferencia de Presidentes? Déjenme pensar… Al menos no irrumpió Aldama.

SALF Buenas intenciones

En la primera de las tres causas que le esperan en el Supremo, el eurodiputado Alvise se defiende diciendo que lo de difundir una PCR falsa de Salvador Illa entre sus seguidores lo hizo porque el documento ya circulaba por ahí. Y sin mala intención, señor juez. Al ser buena, puede que la intención del agitador transformado en eurodiputado por nada menos que ochocientos mil votos fuese que todo el mundo en España tuviese una copia de la prueba médica, por si Illa la necesitaba, aun siendo falsa. Hay algo en Alvise de límite de la desvergüenza. Consiste en ni disimular su naturaleza. En ir con la estafa por delante. Un año después de las europeas, los otros dos diputados de su partido se han declarado independientes, asustados de sus métodos y de su entorno. Hablan de matonismo y dinero negro. Los pobres debieron de pensar que se metían en un partido democristiano al uso. Lo enternecedor es sin embargo que todavía haya votantes de Alvise -gente astutísima que se informa en redes- que comienza a olerse algo y le pregunta al líder disruptivo por todos los secretos, los grandes escándalos, las verdades ocultas que prometió revelar en cuanto dispusiese de la protección -y no del sueldo- del Parlamento Europeo.