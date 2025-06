Cuidar sin horario

Un día después de que este periódico hiciese público el malestar del equipo pediátrico de Cruces que recibió no se sabe si una amonestación o ... una comunicación por desplazarse de madrugada al domicilio de una niña que recibía cuidados paliativos, Osakidetza rectifica. El servicio de paliativos pediátricos dejará de estar sometido a horarios -de ocho a tres y de lunes a viernes- para ofrecer a las familias una atención continuada. De un modo paradójico, la rectificación ha conseguido ser veloz, apenas tardó unas horas, y llegar trece años tarde. No se entiende que la atención a los enfermos terminales, tampoco a los adultos, esté sujeta a un horario restringido. Por las razones biológicas que cualquiera intuye y porque es precisamente la tranquilidad de que en casa el enfermo estará tan bien atendido como en el hospital lo primero que la gente de paliativos domiciliarios traslada a las familias. Lo hacen incluso debelando lógicas reticencias. Saben que a cambio las familias descubrirán algo importante: el hogar cumple su cometido hasta el final y resulta acogedor, íntimo y significativo también para las despedidas.

Lo sucedido ha demostrado la entrega ejemplar de unos profesionales sanitarios incapaces de comprometerse con sus pacientes solo de ocho a tres. También lo engrasado del mecanismo demagógico. Basta con pensar en un accidente que afecte a personal que trabaja de un modo irregular pero tolerado fuera de su horario laboral para entender la reticencia, al parecer repentina, de Osakidetza. Lo que ahora se demuestra es que la solución no era advertir a los trabajadores sino hacer lo necesario para que quienes asisten a un enfermo de madrugada o durante un festivo estén siempre de servicio, con lo que ello implica en cuanto a salario y coberturas.

Que la asistencia pediátrica domiciliaria en el último tramo de la vida sea continua es una reivindicación nacional que no se entiende a qué resistencias se enfrenta. Los esfuerzos que requiera vencerlas estarán siempre justificados y contarán -acabamos de comprobarlo- con el apoyo de la ciudadanía. Pocos modos de demostrar lo avanzado y digno de una sociedad comparables a unos cuidados paliativos que funcionan y consiguen que lo peor, cuando es inevitable, suceda del mejor modo.

Gobierno vasco Elegir equipo

Exhibían ayer Aitor Esteban y Eneko Andueza su reconciliación y unas medidas sobre vivienda cuando cayó sobre el socialista la pregunta decisiva: «¿Va con Euskadi o con España en la Liga de Naciones de pelota vasca?». Se trata de la clase de cuestión que un político debe llevar preparada, como la del libro que está leyendo, solo que en versión local y esencialista. Andueza optó por no contestar y se aferró al circunloquio mientras Aitor Esteban se iluminaba: él, que en tantos Mundiales fue con las selecciones más exóticas para no ir con España, sí tenía una respuesta taxativa. El líder del PSE podría haber contestado que, al ser español y vasco, iba con los dos equipos y deseaba que empatasen a perpetuidad. Al ser aficionado a los toros, también podría haber informado de que en realidad va con Morante en la feria de San Ignacio de Azpeitia. De estar yo guionizando a un líder vasco, mi político estas cosas las llevaría trabajadas. Y le veríamos declarar al borde de las lágrimas que, siendo enorme el amor que le tiene a España, y no digamos a Euskadi, nada puede compararse a la pasión arrebatadora que siente por la selección de cesta punta de Filipinas y en especial por Ronald Jay De la Cruz Madrigal, el titán de Caloocan City.